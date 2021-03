Pisa S.C., si prepara la gara di Pescara con un occhio all'Europa

Concentrazione al massimo sui terreni di San Piero a Grado, con un occhio anche al palcoscenico europeo, dove un nerazzurro sta ben figurando nei Campionati Europei Under 21. Il Pisa sta alzando i giri del motore in vista del ritorno in campo: venerdì 2 aprile gli uomini di Luca D'Angelo faranno visita al Pescara (ore 17) per una sfida molto importante nella corsa ai playoff.

Sono rientrati in gruppo i primi due negativizzati dal Covid-19: si tratta di Luca Vido e Andrea Meroni. L'attaccante e il difensore stanno lavorando per recuperare la migliore condizione e poter essere così a disposizione del tecnico per la gara in Abruzzo. Verso il pieno reintegro anche gli altri tre contagiati dello spogliatoio: Antonio Caracciolo, Danilo Soddimo e Giuseppe Mastinu. Anche Giuseppe Sibilli, fuori causa da fine gennaio a causa dell'infortunio muscolare rimediato in casa della Virtus Entella, sta forzando le tappe del recupero per potersi mettere a disposizione di Luca D'Angelo nel minor tempo possibile.

Dopo la trasferta di Pescara, il Pisa tornerà in campo nel Lunedì dell'Angelo: il 5 aprile all'Arena Garibaldi arriverà il Lecce (ore 15), per una partita dall'elevatissimo coefficiente di difficoltà e dall'alto grado di spettacolarità. In questa partita si potrebbe rivedere Marius Marin, che attualmente sta guidando da capitano la Romania nella rassegna continentale dedicata alle Under 21. Il mediano nerazzurro nelle prime due gare del girone di qualificazione ai quarti di finale ha raccolto una vittoria contro l'Ungheria e un pareggio con i Paesi Bassi. Marin ha rimediato, però, anche due ammonizioni e quindi dovrà incitare da bordo campo i compagni perché squalificato per un turno.

Intanto la Lega B ha ufficializzato data e orario del 33° turno: Chievo - Pisa si giocherà lunedì 12 aprile alle ore 19.