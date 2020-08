Pisa S.C.: squadra in partenza per il ritiro di Montecatini

E' iniziata ufficialmente la stagione 2020-2021 per il Pisa Sporting Club. Nella giornata di ieri l'intero gruppo squadra, insieme allo staff tecnico capitanato da Luca D'Angelo, ha sostenuto all'Arena Garibaldi il nuovo giro di tamponi e test sierologici per rintracciare eventuali positività al Coronavirus. Nella giornata di oggi arriveranno gli esiti, mentre la rosa si installerà al Grand Hotel La Pace di Montecatini Terme. Nella cittadina termale i nerazzurri daranno vita alla prima parte della preparazione: la squadra non rientrerà a Pisa fino al 5 settembre.

Il quartier generale dei nerazzurri si dividerà, dunque, tra l'hotel e lo stadio comunale 'Daniele Mariotti' dove quotidianamente la squadra sarà impegnata agli ordini del tecnico Luca D'Angelo e del suo staff. Nei prossimi giorni sarà comunicato il programma degli allenamenti e il calendario dei test match che porteranno i nerazzurri direttamente verso il debutto in Coppa Italia, primo impegno ufficiale della stagione 2020-2021. Nel frattempo dalla sede di via Battisti sono giunte tre ufficialità legate al calciomercato. Una era nell'aria da molti giorni ormai, e riguarda il calciatore Giuseppe Sibilli: l'attaccante classe 1996 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023 con il Pisa. I nerazzurri inoltre riaccolgono una figura che, con tra i pali, ha raccolto 47 presenze tra il 2010 e il 2014: si tratta di Maurizio Pugliesi, nuovo preparatore dei portieri della prima squadra. Per quanto riguarda la formazione Primavera, infine, si registra un altro gradito ritorno: Marco Masi guiderà la squadra nella prossima stagione, tornando su una panchina nerazzurra dopo aver giudato la formazione Berretti (2002-2004), essere stato allenatore in seconda sotto la guida di Antonio Cabrini e poi responsabile tecnico della prima squadra nella stagione 2004-2005 (serie C). Nel palmares di Masi anche una promozione in Serie A con la casacca nerazzurra nel 1985 e due campionati di Serie D da allenatore: con il Pontedera nel 2012 e con la Pianese nel 2019.