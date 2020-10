Serie B, ufficializzati gli orari fino alla settima giornata

Prende forma il cammino del Pisa nel campionato di Serie B. Sono stati ufficializzati infatti gli orari delle partite dalla terza alla settima giornata. I nerazzurri torneranno in campo, dopo la sosta per le gare delle nazionali che andrà in scena nel prossimo week end, sabato 17 ottobre: appuntamento alle ore 14 in casa della Salernitana.

Neanche il tempo di ricaricare le pile dalla lunga trasferta che si rigiocherà per il primo turno infrasettimanale, valido per la quarta di campionato: martedì 20 all'Arena Garibaldi contro la corazzata Monza. Ecco il quadro completo:

- 3° giornata. Sabato 17 ottobre ore 14, Salernitana - Pisa

- 4° giornata. Martedì 20 ottobre ore 21, Pisa - Monza

- 5° giornata. Venerdì 23 ottobre ore 21, Empoli - Pisa

- 6° giornata. Sabato 31 ottobre ore 16, Vicenza - Pisa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- 7° giornata. Sabato 7 novembre ore 14, Pisa - Ascoli