Pisa - Virtus Entella: le probabili formazioni | Ultimo giro di giostra per i nerazzurri, con l'obiettivo dei tre punti

Come nell'ultimo giorno di scuola al termine di un ciclo di studi. Ad esempio nel passaggio dalle elementari alle medie, oppure prima dell'approdo alle superiori: ci si abbraccia con i compagni classe, con un misto di affetto e nostalgia per ciò che si sta lasciando. Qualcuno lo ritroveremo anche al rientro tra i banchi a fine estate. Qualcun altro invece prenderà una strada totalmente differente, magari resteremo in contatto a distanza. Allo stesso modo il Pisa e i suoi giocatori domani, lunedì 10 maggio (ore 14), contro la Virtus Entella vivranno l'ultimo capitolo di una stagione estenuante, a tratti forsennata, funestata dal Covid.

Per la vittoria

In casa nerazzurra, al netto di un pizzico di delusione per non essere riusciti a battagliare fino all'ultimo per il sogno dei playoff, c'è la grande soddisfazione per il raggiungimento dell'obiettivo primario: la permanenza in categoria. Ancora una volta Luca D'Angelo e i suoi uomini sono riusciti nell'impresa di tagliare il traguardo senza mai andare realmente in affanno: dopo un avvio di stagione complicato, i nerazzurri hanno rimesso al loro posto tutti i tasselli e hanno ottenuto con personalità e grande organizzazione la salvezza.

Nell'ultimo appuntamento ufficiale prima del 'rompete le righe' estivo Gucher e compagni vogliono regalarsi l'ultimo sorriso, battendo una Virtus Entella retrocessa in Serie C già da due turni e sicuramente animata da pochissimi stimoli. D'Angelo dovrà però fare ancora a meno di moltissimi elementi: rientrano il capitano e Mazzitelli a centrocampo, ma si aggiunge alla lista degli infortunati Lisi. Qualche chance di recuperare in extremis ce l'ha l'altro terzino sinistro, Beghetto: se anche ce la dovesse fare, almeno all'inizio si accomoderà in panchina. In attacco, a gara in corso, si potrà rivedere all'opera il centravanti della Primavera Bamba Susso, e chissà che non ci possa essere spazio anche per qualche altro elemento del settore giovanile.

L'arbitro e le curiosità della partita

La sfida sarà diretta da un assoluto debuttante in cadetteria: Matteo Marcenaro di Genova. Dopo aver collezionato 64 presenze in Serie C, il fischietto ligure è in rampa di lancio per la promozione nella Can di A e B: domani vivrà uno degli esami più importanti in quest'ottica. Marcenaro ha diretto nel novembre del 2018 il disastroso 4-1 incassato dagli uomini di D'Angelo in casa della Carrarese (Serie C), e qualche mese prima (a gennaio), ha arbitrato l'1-0 casalingo sul Cuneo.

Il Pisa va a caccia di una vittoria casalinga che manca dal 17 aprile, quando, di fatto, il 3-0 rifilato al Cosenza consentì virtualmente di staccare il biglietto della salvezza anticipata. L'Entella, invece, non vince da un girone esatto: dopo il 2-1 (immeritato) rifilato al Pisa lo scorso 22 gennaio, non ha più centrato il successo. I liguri hanno messo insieme la miseria di 6 pareggi e 12 sconfitte.

I nerazzurri affrontano l'Entella per la sesta volta nella loro storia sul prato dell'Arena Garibaldi: nello scorso campionato i liguri conquistarono i tre punti con uno 0-2 parecchio contestato, viziato dal primo gol di De Luca in evidente fuorigioco. Il bilancio complessivo evidenzia 2 vittorie del Pisa, un successo ospite e 2 pareggi.

Le probabili formazioni

Pisa (4-4-2): Gori; Belli, Benedetti, Meroni, Birindelli; Marin, Gucher, Mazzitelli, Marsura; Mastinu, Sibilli. All. D'Angelo

Virtus Entella (4-3-1-2): Borra; De Col, Pellizzer, Poli, Cleur; Dragomir, Nizzetto, Brescianini; Morosini; Rodriguez, Schenetti. All. Volpe