Pisascherma campione d'Italia nel fioretto con Matteo Iacomoni

E' Matteo Iacomoni del Pisascherma il nuovo campione d’Italia della categoria Cadetti fioretto maschile. A Riccione, dove aveva già vinto due titoli nazionali nel percorso del Gran Premio Giovanissimi, il toscano è salito sul gradino più alto di un podio dove hanno trovato posto tre portacolori del Frascati Scherma: Joel Ciani in seconda posizione, terzi Gianmarco Gridelli e Mattia Raimondi.

Nella quinta giornata di gare dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2021 erano 104 gli atleti partecipanti, dopo le fasi di qualificazione su base regionale, a contendersi il titolo tricolore del fioretto maschile Under 17. Tante emozioni nei quarti di finale. Mentre nella parte alta del tabellone la testa di serie numero 1 dopo i gironi, Matteo Iacomoni, ha sconfitto per 15-7 Francesco Cercaci del Club Scherma Jesi, e Mattia Raimondi ha superato Carlo Richiardi del Club Scherma Torino con il punteggio di 15-4, gli altri due pass per le semifinali sono stati assegnati all’ultima stoccata. Un doppio 15-14 che ha sorriso ai due rappresentanti del Frascati Scherma, Gianmarco Gridelli e Joel Ciani, che hanno battuto rispettivamente Mattia De Cristofaro (Bresciascherma) e Isaia Napolitano (Comense).

Nella prima semifinale, vissuta sul filo dell’equilibrio, Iacomoni e Raimondi si sono ritrovati sul 14-14 ed è stato il fiorettista del Pisascherma a piazzare la stoccata decisiva. Nel derby frascatano, invece, Ciani si è imposto per 15-8 sul compagno di sala Gridelli. Si è arrivati così all’ultimo atto, un altro match combattuto, incerto, punto a punto, che ha visto Iacomoni battere Ciani con il risultato di 15-13.

"Sono davvero felice e soddisfatto, perché ho avuto un percorso di gara molto difficile e ho dovuto dare il meglio di me per arrivare alla vittoria. Ho saputo stringere i denti nei momenti più complessi e anche in finale, dopo un iniziale svantaggio, ho ritrovato misura e convinzione, regalandomi un bellissimo successo", le prime parole di Matteo Iacomoni da neo campione d’Italia dei fiorettisti Under 17. Oggi (domenica 16 maggio) in pedana il fioretto maschile Giovani. Come sempre, le fasi finali di gara saranno trasmesse sul canale Youtube della Federazione italiana Scherma, Federscherma TV, mentre su 4Fence.it sarà visibile l’aggiornamento dei risultati in tempo reale.