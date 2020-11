Pisascherma: collegiale u20 - u23 per Irene Bertini, la fiorettista pisana convocata in nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

A circa due mesi dall'allenamento Azzurrini a Piani di Luzza è giunta la convocazione per la cadetta pisana anche per il prossimo allenamento collegiale della nazionale U20 e U23 in programma da oggi fino al 14 novembre al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Una conferma quindi assai gradita visto che la Bertini ormai si attesta fra le migliori fiorettiste italiane di categoria, fiore all'occhiello del fioretto femminile pisano. Grossa soddisfazione e motivo di orgoglio per tutta la società, dirigenza e corpo magistrale al completo. Conferma gradita anche la convocazione per la Maestra Elisa Vanni che sarà impegnata come tecnico nell'allenamento "gemello" di spada, che si terrà a Formia e che con soddisfazione ci dice: "Siamo veramente molto orgogliosi e soddisfatti di come il nostro gruppo U20 stia crescendo. La situazione è complicata e con mille difficoltà stiamo cercando di fornire loro la possibilità di allenarsi con serietà e serenità. Mantenere alta la motivazione e la determinazione giusta senza competizioni non è facile e queste convocazioni fanno bene a tutto il movimento, non solo ai singoli beneficiari."