Pisascherma: convocazione in azzurro per il fiorettista pisano Matteo Iacomoni al collegiale u20-u23

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Splendida notizia che giunge praticamente a conclusione dell'allenamento di fioretto femminile a cui ha partecipato la compagna di sala Irene Bertini. Dal 22 al 27 novembre infatti il cadetto pisano si unirà ai migliori fiorettisti d'Italia per l'allenamento della Nazionale U20 e U23 che si svolgerà come di consueto presso il C.P.O. di Tirrenia sede ormai da anni dei ritiri federali. Matteo la scorsa stagione era stato inserito come riserva in Italia per i Campionati Europei Cadetti e di conseguenza nella lista degli atleti di interesse nazionale. A settembre ha preso parte all'allenamento Azzurrini di fioretto maschile e questa convocazione conferma piacevolmente la sua posizione all'interno della nazionale U20. Ennesima riprova dell'ottimo lavoro che il Pisascherma sta svolgendo nel fioretto del settore giovanile e che in un momento di estrema emergenza nazionale per la pandemia da Covid19 ci dona un po' di speranza e soddisfazione. Consapevoli delle enormi difficoltà che questo paese si trova ad affrontare, queste piccole dosi di ottimismo ci forniscono la giusta "spinta" per andare avanti con maggiore entusiasmo.