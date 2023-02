Pisascherma: i pisani Irene Bertini e Matteo Iacomoni vincono l'argento e il bronzo in coppa del mondo giovani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Quello appena trascorso è stato un weekend da incorniciare per il Pisascherma. Dalle pedane internazionali di Coppa del Mondo arrivano due splendide medaglie, una d’argento e l’altra di bronzo. Artefici di questa impresa sono due pisani, due atleti nati e cresciuti fra le pedane di Largo Catallo, Irene Bertini e Matteo Iacomoni. La prima in forze al centro sportivo dei carabinieri ed il secondo fresco di inserimento nel gruppo sportivo delle fiamme oro. Due talenti che spesso ci hanno abituato a risultati eccelsi, due atleti che sono un esempio per serietà e che arrivano a questo risultato dopo mesi di lavoro dal sapore a volte dolce e a volte amaro. I due fiorettisti nella scorsa stagione hanno vinto medaglie importanti a livello internazionale, come il doppio argento per la Bertini agli Europei individuale e Mondiali a squadre, e il bronzo Mondiale per lo Iacomoni. Medaglie pesanti certo, ma il podio in coppa del mondo mancava ad entrambi. Questo Argento per la Bertini arriva a poche settimane dalla finale conquistata a Zagabria, in una stagione iniziata in “salita” ma che le sta donando competizione dopo competizione, sicurezza e crescita tecnica. A Moedling Irene ha sfiorato la gara perfetta. Dopo un girone in cui ha subito soltanto tre stoccate, ha inanellato una serie di vittorie successive con determinazione e consapevolezza che le hanno permesso di tenere i punteggi delle avversarie sempre molto bassi almeno fino alla semifinale. Nell’ultimo atto, in finale contro la forte israeliana Druck Irene non ha avuto la meglio, ma la sua gioia è comunque evidente: “Sono felicissima per questo risultato ma soprattutto perché ho tirato molto bene tutto il giorno, fin dall’inizio al girone. Mi dispiace non essere riuscita a farlo come avrei voluto anche in finale e forse anche in semifinale e questo mi lascia un po' di rammarico, ma resta comunque un buonissimo risultato.” Dalle pedane austriache passiamo a quelle di Sabadell in Spagna dove un ottimo Matteo Iacomoni centra un bellissimo bronzo. Anche per Matteo questo risultato arriva al termine di una stagione di Coppa che lascia un po' di amaro in bocca, ma quello che è riuscito a far vedere in quest’ultima gara cancella tutte le ombre. Percorso netto il suo, tutte vittorie al girone e numero tre del tabellone di diretta. Come per la Bertini poche stoccate subite in tutti gli assalti di eliminazione, forse un “brivido” negli ottavi per l’assalto superato 15-14, ma tanta bella scherma espressa bene e finalizzata al risultato. In semifinale contro l’inglese Cook (vincitore della gara) arriva lo stop, ma anche per Matteo la soddisfazione è palpabile: “Era una gara importante, l'ho preparata bene e nonostante dei problemi fisici avuti qualche giorno prima della gara ho saputo esprimere la mia migliore scherma. Ho tirato bene fin dal girone gestendo ogni situazione. Sono soddisfatto del risultato”. Per il Pisascherma questi successi in Coppa del Mondo Giovani sono fonte di orgoglio e soddisfazione ed il prestigio che ne consegue è notevole. Ma per arrivare a certi risultati il processo è lungo, si deve passare da altre competizioni e farsi tanta esperienza. Un’ottima occasione sfruttata al meglio dai cadetti e giovani pisani è stata quella del Trofeo internazionale U20 di Lignano. Dalla spada arriva l’oro di Sveva Dalia e il bronzo di Marco Rossi nella categoria giovani, e dal fioretto due belle finali ad otto conquistate da Federica Daidone nelle cadette e Lorenzo Calabrò nei giovani. Buoni risultati a cui fanno eco i bei piazzamenti di Sergio Barsotti, Giulia Neri e Dario Salvadori nella spada e nel fioretto. Ma gli impegni del fine settimana sono stati tanti e le emozioni davvero non sono mancate. A Firenze è andata in scena una due giorni di scherma davvero particolare, che ha visto protagonisti i piccolissimi delle categorie non agoniste, gli U8 e U10. Tanti baby schermitori provenienti da tutta la toscana hanno animato le pedane del Circolo Scherma Raggetti dandosi “battaglia” in un contesto davvero particolare che ha visto anche il debutto del piccolo Tommaso Damiata, nostro atleta paralimpico in erba. E’ stata davvero una bellissima emozione vedere tirare in un primo contesto di “gara” i piccolissimi atleti: Tommaso Baldassarri, Fabio Crola, Vittoria e Laura Carnevali ,Duccio D’elia, Gabriele Presti, Francesco Li, Giulia Mango, Eugenio Arcipreti, Olivia Ciabatti, Daniele Conticini, Laura Bresci, Damiano Fiocchini, Giulio Gialloreto, Andrea Lagaxo , Lorenzo Mencaroni, Mattia Nuti, Giulio Porcelli, Asia Riparbelli, Nicoletta Terreni, Miguel Scudeller e Francesco Vanni. Ecco le parole del Presidente Giovanni Calabrò: “Sono stati davvero due giorni da incorniciare per il Pisascherma, Irene e Matteo finalmente hanno saputo esprimersi al meglio e prendersi il risultato che meritano, e sono felice che sia avvenuto nello stesso weekend in cui hanno debuttato i piccolissimi. La nostra società è capace di ottenere risultati in Coppa del Mondo Giovani con Irene e Matteo ormai atleti “professionisti “ma siamo sempre presenti e numerosi anche in altre competizioni dove arrivano buone prestazioni. Il vivaio è ricco e non tralascio che siamo l’unica società ad aver portato un piccolo atleta paralimpico ad una manifestazione promozionale, a testimonianza che i valori importanti come l’inclusione sono sempre alla base di tutto.”