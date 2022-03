Pisascherma - Trofeo Kinder+Sport di fioretto: argento per Lorenzo Calabrò, bronzo per Bernardo Paganelli e Maria Campus

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nel secondo ed ultimo appuntamento del trofeo nazionale riservato alle categorie del Gran Premio Giovanissimi i piccoli fiorettisti del Pisascherma hanno brillato in tutte le categorie a loro dedicate, bel tre podi e due finali sono il bottino del club. Lorenzo Calabrò si conferma a livello nazionale fra i migliori Allievi di fioretto. Dopo lo splendido argento di Brescia dello scorso dicembre a Lucca arriva un altro secondo posto nella tappa conclusiva del Trofeo Kinder+Sport. Il quattordicenne pisano dopo aver vinto il titolo di Campione Regionale si conferma ancora una volta in ottima condizione e sopratutto in continua crescita tecnica. Nei maschietti e nelle bambine arrivano due bellissimi terzi posti, rispettivamente da Bernardo Paganelli e Maria Campus a dimostrazione che il "vivaio" del Pisascherma è sempre in continua evoluzione. Bella la gara di entrambi, senza incertezze e sbavature quella di Bernardo che si è dovuto arrendere soltanto in semifinale e carica di entusiasmo ed energia quella di Maria che senza grossi "intoppi" conquista un bellissimo terzo posto. Sempre dalla categoria maschietti arriva una delle due finali ad otto, ovvero quella di Lorenzo Baroncini (8°) che si arrende soltanto al fiorettista della Comense Napolitano nell'assalto dei quarti. Bravissimo soprattutto per la caparbietà e grinta che lo contraddistingue. L'altro top 8 arriva dalla giovanissima Chiara Rossi che termina la sua gara migliore di sempre all'ottavo posto. Dopo l'incoraggiante risultato al campionato italiano (14°) arriva anche per Chiara la sua prima finale nazionale, a conferma che quando si lavora con costanza e serietà si ottengono sempre risultati di rilievo. Dopo i podi e le finali passiamo agli ottavi, ed anche qua il Pisascherma può ritenersi più che soddisfatto con il nono posto di Vittoria Baroncini nelle Allieve e la sedicesima posizione di Cecilia Bonadio delle Ragazze. Una finale ad otto sfiorata da Vittoria che la colloca così fra le migliori di categoria e un bel risultato per Cecilia che fa ben sperare per il futuro. Stop nei sedicesimi per gli Allievi/e Giulia Orrù (21°), Giorgia Giannini (27°) e Sergio Barsotti (28°) che dimostrano ogni volta miglioramenti che con pazienza e costanza porteranno sicuramente qualche soddisfazione in più. Buone le prestazioni ma con ampi margini di crescita i risultati dei compagni Elena e Flavia Pieri nelle Bambine rispettivamente 37° e 71°, Ruben Garofalo 44° e Guido Bini 49° negli Allievi, Rebecca Iacomoni e Camilla Cerasuolo, 34° e 36° nelle Ragazze e Mattia Cocchia e Ernest Koleci, 65° e 79° nei Maschietti. Bilancio a tutti gli effetti più che soddisfacente per la società pisana che ormai da anni nel settore U14 primeggia a livello nazionale.