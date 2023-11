Practice race di Coppa America a Jeddah sul Mar Rosso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dopo un fine settimana di Coppa Davis, arriva la Coppa America. Siamo ancora nelle fasi preliminari e siamo a Jeddah in Arabia Saudita, località del Mar Rosso che ospita la seconda Preliminary Regatta della 37^ edizione. È prima volta in 172 anni di storia della Coppa America che le regate si svolgono in queste acque e i protagonisti di queste regate preliminari sono gli AC40. Sei i team in mare: il difensore Emirates Team New Zealand e cinque sfidanti: Luna Rossa Prada Pirelli (ITA), Ineos Britannia (GBR), Alinghi Red Bull Racing (SUI), NYYC American Magic (USA) e Orient Express Racing Team (FRA. Tre giorni di regate, con la Practice Race di mercoledì 29 novembre e le sfide di flotta che si terranno il 30 novembre e il 1° dicembre. Ma il clou dell'evento si svolgerà il 2 dicembre con due regate di flotta e una finale a match race tra le due squadre migliori per decretare il vincitore. E proprio sabato 2 dicembre alle ore 12.00 lo Yacht Club Repubblica Marinara riunisce tutti gli appassionati di vela che si ritroveranno nella propria sede in Cala d’Arno sul Viale D’Annunzio 234/d per tifare Luna Rossa e seguire la diretta TV delle regate. Un’occasione per commentare la gara, stare insieme e condividere così una passione che ci accomuna e ci entusiasma.

Per info e prenotazioni contattare la nostra segreteria a info@ycrmp.com o chiamare il 3387348108.