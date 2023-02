Premiati i vincitori delle regate 2022 del ccvat

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La stagione delle regate sta per partire e quale momento migliore per presentarla della premiazione delle prove del 2022. Premiazione che ha visto gli armatori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa farla da padroni, monopolizzando le classifiche con le loro prestazioni: Mizar Coccodrillo di Franco Di Paco, il veterano dei timonieri, Nessuno di Andrea Pacinotti, Padawan di Luca Di Gugliemo, Pierrot Lunaire di Enrico Scaramelli, Porthos di Havana Vela, Sailplane di David Carpita. La premiazione si è svolta nella sede dello Yacht Club Livorno e sono state premiate le regate dei campionati primaverile e invernale 2022, regate organizzate dai club riuniti nel Comitato Circoli Velici Alto Tirreno formato da due club di Livorno (Yacht Club e Lega Navale) e lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. Il Primaverile si è disputato su sei prove con la vittoria, nella classifica overall, di Mefistofele (Ycl) di Giovanni Lombardi davanti a Rewind (Ycl) di Mauro Moscardini e Pierrot Lunaire (Ycrmp) di Enrico Scaramelli; l’invernale, che si è disputato su 9 prove, ha visto prevalere Giumat+2 (Ycl) di Fabio Trusendi davanti a Sailplane (Ycrmp) di David Carpita e Rewind. Il progressivo incremento delle imbarcazioni al via lascia ben sperare per il prossimo campionato primaverile che vedrà il Porto di Pisa al centro della manifestazione con le banchine che daranno spazio ai partecipanti e ai loro equipaggi. Novità di questa edizione, che partirà sabato 18 marzo e che vedrà impegnati i velisti per tre fine settimana fino al 16 aprile, l’inserimento della Classe Libera e le premiazioni, con momento conviviale, al termine di ciascuna regata. Il Comitato di regata ha deciso che il sabato si disputeranno regate costiere e sulle boe la domenica.