Pontedera: il Comune premia le atlete dell'Ambra Cavallini

"Davvero complimenti, siamo orgogliosi perchè portate in giro il nome della nostra città, sappiamo che lo sport è uno dei veicoli primari per la promozione di un territorio". Lo ha detto il sindaco di Pontedera Matteo Franconi nel corso della premiazione, avvenuta questa mattina 9 luglio, delle atlete della Ambra Cavallini, società di volley femminile, con 54 anni di storia e che proprio nei mesi scorsi ha ottenuto la stella di argento al merito sportivo.

La stagione agonistica appena terminata ha portato ottimi risultati su quattro versanti: nei campionati giovanili territoriali vittorie per under 14 e under 16 e promozioni da terza divisione a seconda divisione e dalla prima divisione alla serie D per altre due squadre. Per questo in piazza Cavour, nel palco allestito proprio sotto il Palazzo Comunale, il sindaco Franconi, in compagnia dell'assessore Mattia Belli e del consigliere con delega allo sport Emilio Montagnani, ha premiato le atlete protagoniste delle vittorie.

"Ci auguriamo di ripetere una stagione come quest'anno - ha detto il presidente dell'Ambra Cavallini Fabio Donati, presente all'evento con il gruppo dirigente, una rappresentanza tecnica e gli sponsor - si tratta di risultati importanti per le ragazze e per la società, ma anche per la città di Pontedera, perchè ci siamo fatti valere a livello di territorio provinciale, interprovinciale e anche regionale".