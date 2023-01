La seconda edizione del 'Corso Cusi Next' va a Giulia Campani

Giulia Campani, istruttrice di Cus Junior, ha ricevuto mercoledì 11 gennaio l’attestato di partecipazione al corso di formazione 'Cusi Next', svoltosi tra aprile e giugno del 2022 con cadenza bisettimanale per un totale di diciotto appuntamenti formativi di alto profilo con oggetto tematiche riguardanti l‘area normativa e fiscale, la medicina dello sport, il management e l’organizzazione di eventi, la comunicazione e il marketing, tenuti da prestigiosi docenti.

L’iniziativa di Cusi, giunta alla seconda edizione, nasce con l’obiettivo di avviare un percorso strategico di formazione, per favorire la creazione della dirigenza dei Cus e del Cusi del futuro, ed è rivolta a candidati e dirigenti sportivi Under 35. Giulia Campani, studentessa, laureanda magistrale in Scienze Motorie, è una valida istruttrice e collaboratrice del Centro Avviamento allo Sport del Cus Pisa. Lo scorso anno nella prima edizione era stata Denise Bargagna del Cus Junior ad aprire nuovo appuntamento, che si rinnoverà anche il prossimo anno.