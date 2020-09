Pisa S.C., la stagione partirà da Piazza dei Miracoli con la presentazione dei calendari

Spettacolo al tramonto: la presentazione dei calendari della stagione 2020-21 del campionato di Serie B avverrà in una cornice d'eccezione. I vertici della Lega B, i venti presidenti delle società cadette e gli addetti ai lavori selezionati per questa cerimonia si riuniranno in Piazza dei Miracoli. L'appuntamento è fissato per le ore 19 di mercoledì 9 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus la partecipazione all'evento sarà molto ridotta, ma Pisa e il suo gioiello più prezioso entreranno nelle case di tutti gli sportivi e degli italiani grazie alla diretta televisiva di Raisport e a quella streaming di Dazn. La società presieduta da Giuseppe Corrado ha lavorato a lungo per centrare questo obiettivo, supportata dal Comune e dall'Opera della Primaziale, decisiva nel mettere a disposizione dell'evento un palcoscenico unico al mondo. In caso di pioggia l'intera cerimonia verrà dirottata all'interno degli Arsenali Repubblicani.