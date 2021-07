Il Pisa Beach Soccer pronto per la stagione 2021: calendario denso e voglia di stupire

Presentata ufficialmente, presso il Bagno Vittoria di Tirrenia, la stagione 2021 del Pisa Beach Soccer. A condurre la serata il celebre speaker Marco Guidi, già caro amico dei colori nerazzurri, accompagnato da Dj Clock di Punto Radio. Davanti alle autorità locali, agli sponsor e agli amici (presenti alla serata anche alcuni dei soci fondatori della società nerazzurra), sono state presentate le formazioni ufficiali del Pisa Beach Soccer, che prenderanno parte rispettivamente ai Campionati nazionali Serie A maschile, femminile e Under 20.

Intervenute alla serata anche l'amministrazione comunale di Pisa, rappresentata per l'occasione dal consigliere Giovanni Pasqualino e dall'assessore Raffaele Latrofa, e la Delegazione Provinciale Figc, rappresentata dal delegato Franco Marini. Al termine della serata, spazio anche alla presentazione delle maglie ufficiali da gioco, indossate per l'occasione da alcuni rappresentanti della prima squadra. Tre le competizioni alle quali parteciperà il Pisa Beach Soccer: la 'poule scudetto' del Campionato di serie A, il campionato nazionale under 20 e la serie A femminile, oltre alla Coppa Italia maschile. Prima tappa a Cirò Marina con tre incontri in programma:

- Pisa-B-Point Napoli (giovedì 8 luglio)

- Sicilia-Pisa (venerdì 9 luglio)

- Pisa-Lamezia Terme (domenica 11 luglio)

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del Pisa Bs, oltre che, nel rispetto del palinsesto che presto scopriremo, sulla pagina della Lega Nazionale Dilettanti. "Siamo felici di aver potuto festeggiare l'inizio della nuova stagione insieme a tanti amici. Ringrazio a nome mio e a nome di tutta la società, l'amministrazione comunale per la vicinanza sempre dimostrata, Pages per averci permesso materialmente di avere una struttura tutta nostra all'interno dello stabilimento balneare Orange Beach, di loro gestione" commenta Alessandro Donati, presidente del Pisa Bs.

Donati conclude: "Un pensiero speciale è sicuramente rivolto alla società tutta, a tutti i dirigenti, che sosterranno le squadre durante lo svolgimento di ogni campionato al quale prenderemo parte. Grazie a tutti i nostri sponsor: la loro vicinanza ci rende sicuramente meno faticosa la cavalcata durante questa breve ma intensa stagione".