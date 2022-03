Presentata la squadra degli allievi della Ciclistica Vecchianese

Si è svolta domenica scorsa 27 febbraio alla presenza del sindaco Massimiliano Angori e dell’assessore allo Sport Andrea Lelli la presentazione della squadra allievi della Ciclistica Vecchianese. All’evento era presente anche il presidente della Società Ferruccio Luperini, oltre a tutto il consiglio direttivo, con il progetto Giovani Amici del Gallo di Lucca e i dirigenti Carube e Scarselli.

“Un grande in bocca al lupo alla squadra che proprio nel mese di marzo inizia il campionato giovanile di ciclismo - affermano Angori e Lelli - e un grazie sentito anche ai vertici della Società. La presentazione della squadra, infatti, è stata allestita presso la lapide in memoria del ciclista professionista di origini vecchianesi, Alessio Galletti, morto in gara ad Oviedo, stroncato da un infarto durante il Giro delle Asturie 2005. E’ stata dunque anche un’occasione per omaggiare nuovamente il ricordo di Alessio, alla presenza della mamma Renza e della moglie Consuelo” concludono il primo cittadino e l’assessore Lelli.