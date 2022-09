Presentata la squadra del Cus Pisa Basket per la stagione 2022/2023

E' stata presentata presso gli impianti sportivi del Cus Pisa la squadra del Cus Pisa Basket Cosmocare che affronterà il campionato di CSilver, oltre naturalmente ai campionati di Promozione e Under 20. Il campionato CSilver prenderà il via già dal 1 ottobre e i ragazzi di Coach Cristiano Forti affronteranno la Juve Pontedera in una sorta di rivincita dopo la sconfitta in Coppa Toscana. Si rafforza dunque il sodalizio con Cosmocare che sarà ancora il main sponsor della squadra e continua il progetto intrapreso lo scorso anno basato alla valorizzazione dei giovani.

"Il nostro obiettivo per la stagione che sta per iniziare è arrivare tra le prime dieci della classifica e conquistare la serie C unica - afferma il presidente Enrico Russo - sarebbe un ottimo risultato che ci farebbe dimenticare la retrocessione dello scorso anno che è sempre una ferita che è rimasta aperta. Il nostro progetto iniziato lo scorso anno, però riguarda anche l’inserimento in Prima Squadra dei giovani che si dovranno far trovare pronti dalle squadre di Promozione e Under 20, che si avvarranno delle guide di Pietro Leoncini e Andrea 'Benza' Giuntoli. Sarà un percorso lunghissimo, noi però siamo pronti e determinati nel raggiungimento del risultato. Invitiamo gli studenti che hanno giocato a basket a contattarci".

"Come CosmoCare siamo per il secondo anno il Main Sponsor della squadra in un percorso iniziato la scorsa stagione e che intendiamo assolutamente di proseguire - afferma Martina Martellucci titolare di CosmoCare - in quello che sarà per i nostri giovani un percorso di crescita, in un ambiente come il Cus Pisa che tende alla valorizzazione dei giovani in un contesto sportivo. Ci tengo a fare un in bocca al lupo ai ragazzi per una stagione che tutti speriamo sia positiva per il basket della nostra città".

"Facciamo un grosso in bocca al lupo al Cus Pisa Basket che la prossima settimana inizierà il proprio campionato CSilver. Spero che questa stagione sia piena di successi per il nostro basket e riscatti quella precedente", afferma Stefano Pagliara, presidente Cus Pisa.

Rosa e numeri di maglia: 20 Luca Siena (capitano), 5 Francesco Fiorindi, 25 Luca Benini 45 Ludovico Quarta, 9 Andrea Italiano, 18 Marco Papa, 33 Nikola Carpitelli, 13 Daniel Spagnolli, 22 Jacopo Giannelli, 28 Gregorio Franceschi, 6 Cosimo Cosci 14 Angelo Lasala. Coach: Cristiano Forti - Pietro Leoncini. Preparatore Atletico: Alessio Ottaviani. Team Manager: Andrea Giannelli.