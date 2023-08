Tutti all'Arena: torna la presentazione ufficiale della squadra

Ritorno al passato, per la gioia delle migliaia di appassionati che gremiranno gli spalti della tribuna coperta dell'Arena Garibaldi. Lunedì 21 agosto la squadra allenata da Alberto Aquilani verrà presentata al tifo nerazzurro: l'appuntamento è fissato alle 19.30, ovviamente allo stadio. Per l'occasione sarà aperta esclusivamente la tribuna coperta (inferiore e superiore) e l'ingresso sarà libero. Torna così, a distanza di ben quattro anni, il tradizionale bagno di folla che tiene a battesimo la rosa che dovrà affrontare il campionato. Questo appuntamento mancava dal 2019, quando venne tributato il saluto alla formazione che si accingeva a disputare il torneo di Serie B dopo la promozione ottenuta a Trieste.

Prima di questa serata, però, c'è un altro appuntamento segnato sul calendario: venerdì 18 agosto, alle 18, lo Sporting Club sosterrà l'ultima amichevole prima di tuffarsi nel campionato. All'Arena Garibaldi arriverà la Carrarese, formazione militante in Serie C. Sarà l'occasione, per mister Aquilani, per valutare il grado di apprendimento delle nuove richieste tattiche e il grado di preparazione atletica dei suoi uomini. La sfida è a porte aperte e i tifosi potranno seguirla dalla tribuna: i tagliandi sono acquistabili sul sito e nei consueti punti vendita del circuito Ticketone al prezzo di 7 euro più diritti di prevendita (tariffa unica per tribuna inferiore e superiore). Aperta anche la Curva Sud per gli ospiti.

Prosegue a ritmo serrato anche la campagna abbonamenti, con il traguardo delle 5mila tessere sempre più vicino. Ormai è nel mirino il dato dei 4900 abbonamenti sottoscritti nella passata stagione: il sorpasso è dietro l'angolo. Rimane disponibilità in gradinata e in tribuna coperta: la Curva Nord è interamente esaurita. Con ancora diversi giorni a disposizione e il calciomercato che promette di portare sotto la Torre ancora un paio (almeno) di grossi calibri, è plausibile ipotizzare che la campagna della stagione 2023-24 riesca a eguagliare e addirittura superare le 5.200 tessere che vennero staccate in occasione dell'annata 2019-20.

A proposito di calciomercato, il profilo più caldo degli ultimi giorni è quello di Olimpiu Morutan. Sul folletto romeno è tornato più vivo che mai l'interesse della società di via Battisti, che sarebbe anche riuscita a definire i dettagli del nuovo trasferimento dell'attaccante in nerazzurro. A pochi metri dal traguardo, però, si è inserita nella trattativa la società turca dell'Ankaragucu, con una controproposta che ha fatto vacillare sia il Galatasaray (club che possiede il cartellino del giocatore) sia Morutan. Adesso il duello è serrato.

Contemporaneamente il club nerazzurro continua a seguire da vicino Mattia Valoti, in uscita dal Monza: sul forte centrocampista offensivo la posizione del Pisa è di netto vantaggio rispetto a tutte le altre contendenti e non si aspetta altro che un cenno del giocatore per chiudere positivamente la trattativa. Il Monza infatti ha da tempo trovato la quadra dell'affare con il club di via Battisti. Che ha ceduto in prestito al Pafos, società cipriota, il difensore romeno Adrian Rus.