Primavera e Allievi Nazionali del Pisa giocheranno sul campo del Fornacette Casarosa

E' stato raggiunto nella giornata di giovedì 13 agosto l’accordo fra il Pisa Sc e il Fornacette Casarosa per ospitare le partite casalinghe della squadra Primavera e degli Allievi Nazionali della società nerazzurra presso gli impianti sportivi del 'Piero Masoni' di Fornacette per la stagione 2020/2021.

Grande soddisfazione fra l’entourage fornacettese per il prestigioso accordo: "Siamo orgogliosi di essere stati scelti come 'Casa Pisa' per le due formazioni nerazzurre - afferma Luca Baldi presidente della Fc Fornacette Casarosa - cercheremo di rendere il 'Piero Masoni' ogni volta più bello per accogliere nel migliore dei modi le due prestigiose squadre".

"Da oggi ha inizio una collaborazione con la società Pisa Sc e vedremo come svilupparla per il futuro - continua Baldi - noi del FC Fornacette metteremo a disposizione tutta la nostra organizzazione per rendere ogni partita della Primavera e degli Allievi Nazionali del Pisa un vero e proprio evento, dando lustro a queste due importantissime squadre".