Il 4 maggio il primo Memorial Andrea Pardini

Un memorial per ricordare Andrea Pardini, il giovane giornalista che ha lasciato un vuoto incolmabile nell'anima di parenti, amici e colleghi nel dicembre 2023. Scomparso prematuramente all'età di 34 anni, è stato per anni giornalista di 50 Canale, avendo avuto anche un passato nell'ufficio stampa del Comune di Pisa.

Sabato 4 maggio alle 16, agli impianti del Five To Five di Asciano Pisano, si sfideranno, in un quadrangolare di calcio a cinque, giornalisti e amici che, in passato, hanno condiviso con Andrea esperienze di vita, di lavoro, ma anche di gioco, uniti per un giorno dalla stessa passione, nel segno di un ricordo.

Le quattro squadre presenti sono legate intimamente alla vita di Andrea: la rappresentativa 'Gli innominati' prende il nome dalla squadra di calcetto che, da ragazzini, riempiva i pomeriggi della sua vita e di suoi amici, così come gli 'Old Boys', altra squadra composta da amici intimi del giornalista. Il 'Press United' invece è legato alle gare dei tornei Aics con gli stessi colleghi giornalisti, ma ci sarà anche un'altra rappresentativa della carta stampata, di tv e radio, che parteciperà.

Durante la giornata ci saranno anche tanti ospiti dell'ambiente sportivo, legati al ricordo di Andrea. La giornata si concluderà infatti con una cena conviviale al ristorante dell'impianto. Per prenotare la cena è possibile telefonare al numero 050855550. Per info 3928565226.