Progetto per un corso di ju jitsu - difesa personale in classe con l’istituto Carducci di Volterra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Progetto per un corso di Ju Jitsu - Difesa Personale in classe con l’istituto G. Carducci di Volterra Anno Scolastico 2022/2023 Dopo il successo di due anni fa, anche quest’anno è ripartito il progetto per un corso di Ju Jitsu - Difesa Personale in classe con l’istituto G. Carducci di Volterra con l’ASD Ju Jitsu Self Defence Val di Cecina, dove circa 300 ragazzi delle varie classi dei Licei hanno aderito alle lezioni di Ju Jitsu e Difesa Personale in classe. Il Ju Jitsu infonde in chi lo pratica sicurezza interiore, padronanza del proprio corpo e delle proprie emozioni durante eventi di aggressione, unito ad una educazione ai valori umani basilari quali: la solidarietà, la lealtà, la comprensione, l’altruismo e il rispetto. Nel nostro metodo moderno di Ju Jitsu, impariamo prima di tutto a controllare noi stessi, il nostro corpo, la nostra mente, le nostre emozioni, e scoprire dentro di noi, quelli che sono i punti deboli per poi trasformarli in autentici punti di forza, attraverso l’esercizio della tecnica, unito a fondamentali importanti come il valore del rispetto, della lealtà, della solidarietà, dell’educazione, ma anche aspetti importanti della nostra personalità come la rabbia, la determinazione, la paura, che vanno assolutamente gestiti e trasformati in un’energia positiva che amplifica la nostra capacità di difesa per strada e nella vita di tutti giorni. É veramente affascinante conoscere tanti ragazzi che, con curiosità ed impegno, si stanno mettendo in gioco praticando il Ju Jitsu (l’arte marziale dei Samurai) e studiando diverse tecniche di Difesa Personale. Un ringraziamento particolare va a tutti i miei collaboratori, alla Dirigente scolastica Tani Nadia dell’istituto G. Carducci che ha accettato questo progetto ed ai professori che giornalmente mi danno l’opportunità di fare questa esperienza: la professoressa Tomarchio Rossella, la professoressa Valentina Rando, il professore Giuntini Uberto, la professoressa Fossetti Federica ed il professore Villani Gianluca. Infine, un ringraziamento a tutti gli studenti, che stanno partecipato al progetto. Sulla nostra pagina (www.facebook.com/JuJitsuSelfDefenceValdiCecina) troverete le foto che di volta in volta verranno fatte in alcune fasi del progetto. Sensei Francesco D.T. Pisa e Provincia WJJ PMA Italia Tel +39 348 522 8825 jujitsuselfdefencevaldicecina@gmail.com www.wjjf-italia.it PAGINA FACEBOOK https://www.facebook.com/JuJitsuSelfDefenceValdiCecina INSTAGRAM https://www.instagram.com/jujitsuselfdefencevaldicecina/ SITO INTERNET https://www.wjjf-italia.it/dojo-jujitsuvaldicecina-wjjfpma