Pisa S.C., ecco il cammino dei nerazzurri dalla settima alla decima giornata

La Lega B ha ufficializzato gli appuntamenti del campionato dalla settima alla decima giornata. Nello specifico, il Pisa a partire dalla sfida di sabato 7 novembre in casa con l'Ascoli disputerà due gare all'Arena Garibaldi e due match in trasferta. In mezzo ci sarà una nuova sosta per le gare delle nazionali, che avverrà nel week end del 14 e 15 novembre.

Ecco il cammino che attende i nerazzurri:

7° sabato 7 novembre Pisa - Ascoli ore 14;

8° domenica 22 novembre Reggina - Pisa ore 21:

9° sabato 28 novembre Pisa - Cittadella ore 14;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

10° sabato 5 dicembre Spal - Pisa ore 14