Dopo il lungo caldo la Uisp Area Neve riparte con il programma invernale 

La neve è appena arrivata e lo Sci Club Cippo 15 in collaborazione con il comitato Uisp di Pisa propone il proprio consueto calendario, pensato su misura delle famiglie, con prezzi calmierati e luoghi facilmente accessibili, dotati di tutti i servizi per grandi e piccini.

"Con soddisfazione e in un momento di grandi difficoltà per tutti - spiega il presidente dello sci club Renato Del Punta - siamo riusciti a contenere al meglio le varie quote di partecipazione ed a lasciare invariato il costo del tesseramento".

La prima uscita avverrà a Bardonecchia durante le festività di Natale, Capodanno, Epifania. Sono già iniziate le iscrizioni. L'Hotel scelto è il Villaggio Olimpico, che già da anni ospita gli sportivi Uisp con successo, e la formula è tutto compreso (pensione completa e skipass) con forti sconti per i bambini. Per il viaggio è possibile utilizzare la propria auto (il percorso scelto è tutto su tratto autostradale, sempre per favorire gli spostamenti in famiglia) o il treno, visto che la stazione ferroviaria è nel centro del paese. E' necessario che gli interessati si iscrivano il prima possibile vista la scarsa disponibilità di camere.

Domenica 29 gennaio 2023 avranno inizio i corsi di Sci Alpino e le gite domenicali alla Doganaccia, con tanto di 'ciaspolate' organizzate. Sono già iniziate le iscrizioni e martedi 6 dicembre sarà effettuata la consegna del materiale in uso gratuito (sci, scarponi, casco ecc) come ogni anno. Da sabato 11 marzo a sabato al 18 marzo si svolgerà poi il raduno nazionale di Neveuisp in Valle d’Aosta a La Thuile. Le attività sulla neve termineranno con il week-end pasquale, da sabato 8 a martedì 12 aprile 2023, a Passo Tonale. Per ulteriori info e iscrizioni consultare il sito Sci Club Cippo 15 o telefonare allo 3460096699 (o scrivere a info@sciclubcippo15.it). La sede dello sci club, presso la Uisp di Pisa in via Bonaini 4, sarà aperta il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30.