Promozione, vince il San Miniato Basso, pari Saline e Colli Marittimi

Grande protagonista di giornata è Alessandro Remedi che firma una tripletta decidendo il match contro il C.S. Lebowski che vale la testa della classifica condivisa con Belvedere e Montelupo. Primo squillo di Luca Remedi con una punizione da fuori ma trova Pagani che fa buona difesa, rispondono gli ospiti con Gamba che prendono traversa su punizione. La sblocca al 28’ Remedi ma il vantaggio dura poco perché Mazzoni trova il pari. Remedi però è in ottima forma e riporta i suoi in vantaggio prima di tornare negli spogliatoi e nella ripresa dopo una mezzora dove nessuna squadra riesce a prevalere sull’altre sempre Remedi chiude il match.

Si risolve con un botta e risposta nel primo tempo il match tra Saline e Montelupo, nonostante i pisani meritassero i tre punti nel complesso dei 90’ vanno avanti gli ospiti con Ndaw al 28’, dieci minuti più tardi risponde Fabbri per i ragazzi di Ciricosta e la partita nonostante abbiano più occasioni i padroni di casa si adagia sull’uno a uno, ospiti raggiunti in classifica dai già citati San Miniato Basso e Belvedere mentre il Saline osserva il tutto a due lunghezze di distanza.

Le assenze e gli episodi puniscono il San Miniato in trasferta sul campo del Sant’Andrea oltre le proprie colpe, decisivo il rigore al quarto d’ora della ripresa firmato da Vento, molto dubbia la chiamata del direttore di gara, Bellomo para ma per l’arbitro il rigore è da ripetere e stavolta i padroni di casa non sbagliano. Bellomo poi si infortuna anche ed entra Morelli autore di un gran salvataggio e nel finale c’è anche il rimpianto per il palo colpito da Zingarello.

Arriva la prima vittoria per l’Atletico Piombino ai danni dell’Urbino Taccola, decisivi i minuti finali. Nel primo tempo non succede granché con le due squadre che si studiano a vicenda, nella ripresa sfiora il vantaggio l’Urbino Taccola in apertura con la deviazione di Nassi su una punizione, risponde con una doppia occasione al quarto d’ora il Piombino ma senza trovare il vantaggio. Nel finale la sblocca Mori che salta l’uomo e batte il portiere portando i suoi in vantaggio, nel recupero c’è anche il raddoppio nerazzurro con Papa che vale i primi 3 punti che sono una grande boccata d’ossigeno per i ragazzi di Brontolone che superano l’Armando Picchi e il Castiglioncello.

Proprio il Castiglioncello trova il primo punto contro il Colli Marittimi con un 2 a 2 maturato tutto nell’ultima mezzora. Al 60’ infatti dopo una fase iniziale senza che nessuno riuscisse a prevalere sull’altro, anche se il Colli meritava qualcosa di più, arriva infatti il vantaggio ospite su calcio d’angolo di Buselli, il Castiglioncello non ci sta e alla mezzora della ripresa trova il pari con Rossi e arriva anche il vantaggio di Moscati quando mancano pochissimi minuti alla fine del tempo regolamentare, nel finale però arriva il pari del Colli Marittimi che con un pallone lanciato in mezzo trovano la rete di Pannocchi che spezza la gioia dei padroni di casa che reclamano anche un fallo di mano

San Miniato Basso – C.S. Lebowski 3 a 1 (2 a 1)

San Miniato Basso: Micheli, Bettarini, Desii, Gamba, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Remedi A., Fabbrini. A disp.: Bellini, Mori, Demi, Leone, Langella, Bucalossi, Vanni, Faraoni, Rricku. All.: Ticciati.

Centro Storico Lebowski: Pagani, Sternini, Gualandi, Quadri, Rosi, Giuntoli, Conversano, Bonini, Mazzoni, Calbi, Ciancaleoni. A disp.: Galluzzo, Catani, Fornai, Magnelli, Ciabatti, Pagni, Rossi, Corsini, Celentano. All.: Gori.

Arbitro: Giampiero Marongiu di Livorno

Reti: 28'pt, 43’pt e 31’st Remedi A., 34'pt Mazzoni.

Saline – Montelupo 1 a 1 (1 a 1)

Saline: Frongillo, Franceschi, Borri, Dell Aversana, Salemmo, Cosimi, Fabbri, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Zaccheo, Martinez De Jesus, Braccini, Burchianti, Pappalardo, Piu, Rigoni, Doda. All.: Ciricosta.

Montelupo: Lensi, Marrazzo, Cupo, Safina, Corsinovi, Alicontri, Bianchini, Tremolanti, Anedda, Ndaw, Ulivieri. A disp.: Consani, Seghetti, Polli, Bruno, Beconcini, Brogi, Cintelli, Gueye, Garunja. All.: Lucchesi.

Arbitro: Lorenzo Danesi di Pistoia

Reti: 28'pt Ndaw, 38'pt Fabbri (S).

Sant’Andrea – San Miniato 1 a 0 (0 a 0)

Sant’Andrea: Comparini, Battistini, Demasi, Pizzuto, Biagiotti, Grotti, Bruni, Guglione, Vento, Francavilla, Lelli. A disp.: Cogno, De Michele, Gatti, Veglianti, Amorevoli, Marrucci, Gobbi, Brasini, Sarno. All.: Cinelli.

San Miniato A.S.D.: Bellomo, Zingarello, Nuti, Campolmi, Scali, Borghini, Koceku, Di Benedetto, Fagni, Stefanelli, Taddei. A disp.: Morelli, Dainelli, Marconcini, Gallina, Bellucci, Campani, . All.: Capitani Paolo

Arbitro: Francesco Raciti di Siena

Reti: 13’st Vento.

Atletico Piombino – Urbino Taccola 2 a 0 (0 a 0)

Atletico Piombino: Cappellini, Castellazzi, Barchi, Talocchini, Martelli, Fatticcioni, Gentili, Lepri, Paini, Bulli, Mori. A disp.: Rossi, De Gregorio, Biondi, Gazzanelli, Papa, Bartoli, Lunghi, Aguedo, Diagne. All.: Brontolone.

Urbino Taccola: Bulleri, Cavallini, Romeo, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Taglioli Le., Pacciani, Nassi, Bertolini, Rossi. A disp.: Mani, Franchi, Oshadogan, Benvenuti, Salvadori, Taglioli Lo., Cioni, Desideri, Baldini. All.: Taccola.

Arbitro: Bonamici di Grosseto

Reti: 42’ st Mori, 45’st Papa.

Castiglioncello – Colli Marittimi 2 a 2 (0 a 0)

Castiglioncello: Barbetta, Gigoni, Andrisani, Pagliai, Nucci, Molinario, Grandi, Mori, Moscati, Fotino, Malta. A disp.: Baldini, Nencini, Giannini, Lami, Landi M.04, Balducci, Rossi G., Dell Agnello, Milano. All.: Citi.

Colli Marittimi: Berrugi, Ciampi, Pedrali, Sarais, Buselli, Camerini A., Campisi, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Remelli. A disp.: Nassi, Mecherini, Calzolari, Giacomelli, Bartorelli, Manno, De Luca, Pannocchi. All.: Verdiani.

Arbitro: Mattia Solito di Piombino

Reti: 16' st Buselli (CM), 30’ st Rossi (C), 40'st Moscati (C), 45+2’st Pannocchi (CM).