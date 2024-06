A Tirrenia le qualificazioni all'Europeo di beach soccer, grande attesa per l'Italia

Sarà il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia a ospitare dal 3 al 7 luglio le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo di beach soccer (la Superfinal si giocherà dal 10 al 15 settembre ad Alghero, sede anche dell’ultima edizione, vinta dall’Italia stessa). La Figc, il Comune di Pisa e il Coni hanno trovato una sintesi d’intesa per organizzare l'evento, che porta il nome di 'International Beach Soccer Tirrenia' 2024, che coinvolgerà 12 squadre nazionali (8 di Division A e 4 di Division B), per un totale di oltre mille persone fra staff e atleti.

Partirà da qui la corsa dei ragazzi di Emiliano Del Duca che vanno a caccia del secondo titolo consecutivo, cosa mai accaduta nella storia della Nazionale italiana di beach soccer, che può vantare comunque tre successi (2023, 2018 e 2005). Nella mattinata di martedì 2 luglio si terrà la conferenza stampa di presentazione presso la Sala delle Baleari del Comune di Pisa, mentre nel tardo pomeriggio, in Piazza dei Miracoli ci sarà la cerimonia inaugurale.

"Vogliamo centrale la qualificazione alla Superfinal - commenta il Ct Emiliano Del Duca - possibilmente vincendo il torneo. Per organizzare questo grande evento si è mossa direttamente la grande macchina organizzativa della Federcalcio e questo ci rende orgogliosi: vogliamo mostrare a tutti il grande valore del beach soccer italiano". Anche perché, come detto, l’Italia è campione d’Europa in carica: "Se è vero che avremo pochissimo tempo per prepararci, perché questo evento va a inserirsi in un calendario molto fitto, in cui i giocatori sono impegnati nello svolgimento del campionato, è altrettanto vero che abbiamo raggiunto un livello tale che, a prescindere da tutto, dobbiamo sempre puntare a vincere. Siamo la squadra numero uno in Europa e la numero due al Mondo, l’obiettivo è compiere l’ultimo step che ci manca. Detto ciò non possiamo presentarci con la presunzione di essere i più forti perché siamo in cima al ranking. Le partite non saranno facili: l’Estonia ha un ottimo impianto di gioco, la Danimarca è stata la sorpresa delle ultime qualificazioni al Mondiale (dopo aver eliminato la Svizzera ha alzato bandiera bianca solo col Portogallo) e anche la Cechia è una realtà forte e organizzata. Dovremo approcciare al meglio il torneo, ritrovando le dinamiche di gioco e quella voglia di vincere che ci hanno sempre contraddistinto".

"Pisa è sempre più protagonista nello sport anche a livello mondiale - afferma l’assessore allo Sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa - con questa edizione del campionato europeo di beach soccer siamo orgogliosi di ospitare 12 Nazionali e tanti campioni di questa disciplina, che consentiranno alla nostra città di essere sempre di più un palcoscenico internazionale e sito di turismo sportivo. Inoltre valorizziamo anche il nostro litorale grazie a una struttura di eccellenza come quella del Centro di Preparazione Olimpica del Coni a Tirrenia. Sarà una settimana di grandissimi eventi in cui si potrà ammirare la bellezza del calcio sulla sabbia in una nuova beach Arena realizzata per questo evento. Invito tutti a partecipare auspicando il coinvolgimento di tantissimo pubblico".

La formula dell'evento

Saranno 12 le Nazionali presenti a Tirrenia, 8 partecipanti alla Division A (che qualifica 7 squadre alle finali di Alghero), suddivise in due gironi da 4 squadre l’uno, e ulteriori 4 inserite nella Division B (Grecia, Malta, Inghilterra e Norvegia. La prima classificata di questo raggruppamento otterrà il pass per Alghero e lì disputerà inoltre lo spareggio per la promozione nella Division A). L’Italia, le cui gare saranno tutte trasmesse in diretta su RaiSport, è nel Gruppo 1 con Estonia, Danimarca e Cechia, mentre nel 2 sono presenti Svizzera, Francia, Lituania e Romania: gli Azzurri faranno il loro esordio mercoledì 3 luglio alle ore 18 contro la selezione estone, per tornare in campo il giorno seguente con i cechi; ultima gara del girone in programma venerdì 5 luglio alle 18 contro i danesi. Sabato il via alle semifinali, mentre le finali di domenica assegneranno i posti dal 1° all’8° posto per definire le qualificate alla Superfinal di Alghero.