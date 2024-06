Il Lenergy Pisa Beach Soccer in campo per la semifinale di Euro Winners Cup

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Questa sera, sabato 15 giugno 2024, alle ore 20:00 italiane (ore 19:00 locali) andrà in scena all'Estádio do Viveiro di Nazaré la semifinale di Euro Winners Cup tra i locali dell'ACD O Sótão e Lenergy Pisa BS, che si contenderanno il pass per la finale di domani. Si attende uno stadio gremito per un grande appuntamento per Pisa e la sua città, proiettata ancora una volte alle vette del beach soccer continentale. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web https://beachsoccertv.com/en/content/5987 e raccontata in diretta su Punto Radio.