L’iniziativa 'RemiAmo' promossa dalla scuola di canottaggio dei Vigili del Fuoco di Pisa 'Billi-Masi' dal 12 al 30 giugno accoglierà nella sede di Lungarno Guadalongo bambini e bambine tra gli 8 e i 13 anni che vorranno cimentarsi nella pratica del canottaggio.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, si terranno lezioni in palestra con remoergometro (un attrezzo specifico che simula l’esperienza in barca da terra) e vari circuiti per l’allenamento fisico. Quasi ogni giorno saranno inoltre effettuate uscite in barca con singoli e doppi, due delle categorie di gara che i partecipanti impareranno a conoscere durante l’esperienza.

"Abbiamo deciso di proporre questi 'Open Days' per far avvicinare al mondo del canottaggio più bambini possibile, scegliendo la precisa fascia d’età 8-13 anni perché il nostro è uno sport che porta più vantaggi psicofisici e possibilità di crescita se iniziato fin da piccoli", afferma Emanuele Miccoli, l’allenatore che seguirà i partecipanti di RemiAmo.

Negli ultimi anni gli sforzi compiuti dalla Billi-Masi per puntare sul settore giovanile sono stati sempre più consistenti e si sono presto tradotti in risultati buoni e talvolta anche ottimi per i ragazzi e le ragazze nelle competizioni di livello regionale e nazionale. E non solo a livello di società: non è raro, infatti, che gli equipaggi delle barche siano 'misti', composti cioè da atleti provenienti da scuole diverse. La pratica del canottaggio apporta quindi non solo i benefici fisici di uno sport completo, ma anche quelli sociali dettati dall’esistenza di dinamiche di squadra che insegnano ai bambini a relazionarsi e a collaborare in diverse condizioni per raggiungere un obiettivo comune.

Per avere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle lezioni e per le iscrizioni è possibile scrivere alla mail billimasirowingclub@gmail.com o contattare Emanuele Miccoli al numero 338 271 2627.