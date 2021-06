'Return to play': una giornata di sport al Cus Pisa per festeggiare il ritorno alle attività

Due sport e un torneo per suggellare la piena ripresa delle attività sportive. Il prossimo 3 luglio, il Cus Pisa organizza 'Return to play', una giornata di sport per 'celebrare' il ritorno all'attività competitiva promozionale rivolta agli studenti dell'Università di Pisa. Due sport, calcio a 5 e green volley, per un torneo misto aperto a tutti i tesserati del Centro che ha l'obiettivo di sancire la piena ripartenza delle attività sportive ed evidenziare l'importante ruolo che il Cus Pisa ha avuto per centinaia e centinaia di ragazzi e famiglie nell'ultimo anno. Un pomeriggio di sport e divertimento accompagnato dalle attività del Cus Junior, il settore polidisciplinare rivolto ai più piccoli, e dall'inaugurazione delle nuove strutture che hanno arricchito e ammodernato il Centro universitario sportivo pisano.



Dalle 15, il Cus Pisa sarà animato dagli incontri di green volley e calcio a 5, dalle dimostrazioni e dalle esibizioni di hockey, calcio e volley dei ragazzi e dei bambini del Cus Junior che, nonostante le numerose restrizioni, hanno avuto l'opportunità di frequentare il Cus per l'intera stagione sportiva grazie agli ampi spazi e agli impianti all'aperto, al rispetto dei decreti e ai rigidi protocolli interni che hanno permesso al Centro universitario sportivo di garantire a tutti i tesserati la partecipazione ad una parte dei corsi e delle varie attività sportive in piena sicurezza.



Il ritorno alla piena vita sportiva sarà per il Cus Pisa e l'Ateneo pisano l'occasione per inaugurare la nuova area di accesso agli impianti del Centro e il rinnovato campo di hockey, il cui progetto di restyling ha permesso di realizzare un impianto di ultima generazione, una delle poche strutture in Italia a poter ospitare eventi e competizioni internazionali. A termine dell'iniziativa saranno infine premiate la squadra maschile e quella femminile che più si sono distinte nell'ultima stagione sportiva ad evidenziare il ruolo dell'attività agonistica che nella scorsa primavera ha ripreso i campionati federali.



I tornei, gratuiti, sono aperti a tutti i tesserati del Cus Pisa. Per iscriversi è necessario rivolgersi, dal 14 al 29 giugno, alla segreteria del Cus Pisa in via Chiarugi, 5 presentando il certificato medico per attività sportiva non agonistica in originale.