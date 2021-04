Riapre la Beach Arena: ci sarà il Campionato Nazionale di Beach Volley

Dal 26 maggio riapre la Beach Arena all'interno degli impianti sportivi dell' Fc Fornacette Casarosa di via Circonvallazione, dotata di quattro campi professionali di Beach Volley/Tennis e Foot Volley.

Anche quest'anno il presidente Luca Baldi ha rinnovato la sua fiducia come responsabile della Beach Arena a Michele Ammannati: "Ripartiamo alla grande anche quest'anno con la Beach Arena. Rispetto allo scorso anno ci saranno i corsi di Foot Volley e Beach Tennis e sarà confermata la presenza di Cristina Prosperi come insegnante di Beach Volley. C'è tanta voglia di ripartire all'aperto, giocare in allegria dopo questo brutto periodo legato alla pandemia, rispettando naturalmente tutti i protocolli Covid-19. Dal 9 Maggio grazie ad un accordo con l'Uisp la Beach Arena ospiterà il Campionato Nazionale UISP di Beach Violley".

"Il 9 maggio inaugureremo il campionato italiano di Beach Volley alla Beach Arena a Fornacette. Si apre una bella collaborazione. Sarà un campionato 2X2, dove ci si potrà divertire, speriamo con il tempo di poter allargare il numero di partecipanti agli incontri", afferma Claudio Santalucia, responsabile della pallavolo Uisp Pisa.

La grande novità di questa stagione estiva 2021 vedrà protagonista la Beach Arena nella prima settimana di maggio con il Campionato Nazionale UISP di Beach Volley. Le gare si giocheranno di sabato e domenica a partire dal week-end del 9 maggio. Si gioca nella classica formula 2x2 maschile, femminile e misto. Sono aperte le iscrizioni: tesseramento 9 euro ad atleta (tesseramento UISP e certificato di idoneità agonistica sono obbligatori), iscrizione della squadra al campionato: 30 euro a squadra; 30 euro squadra (quota campo). Le “quote campo” verranno versate direttamente presso la Beach Arena nei giorni di gara. Per info Valentina Casciola 3332178594, Maurizio Macchia Uisp 349573 7611, Carlo Rizzitelli 3403560708.