Il Covid ferma il pallone: l'Ascoli ha 9 calciatori positivi, rinviata la sfida col Pisa

Manca soltanto l'ufficialità, che verrà data dalla Lega B. Ma si può già affermare con una certa sicurezza che il Pisa vivrà per la prima volta in questa stagione il rinvio di una partita a causa del Coronavirus. Sabato 7 novembre all'Arena Garibaldi ci sarebbe in programma il settimo turno di campionato: avversario l'Ascoli. I marchigiani però negli ultimi giorni hanno visto lievitare il numero di casi di positività all'interno del gruppo squadra e hanno deciso di sfruttare il jolly previsto dal protocollo e chiedere così il posticipo a data da destinarsi del match.

Sono 9 i calciatori contagiati tra le file bianconere, più tre tesserati dello staff: uno di questi è il tecnico Valerio Bertotto. Nell'ambiente ascolano si dà la colpa di questo mini-focolaio alla partita disputata due settimane fa con la Reggiana, società che è stata letteralmente sommersa dal virus con oltre 20 giocatori positivi. Nelle prossime ore la Lega prenderà una decisione, ma il rinvio appare scontato.