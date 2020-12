Il Pisa chiude in anticipo il 2020: rinviata la sfida con il Frosinone

Il 2020 del Pisa si chiude con il pareggio in rimonta di Cosenza. Dopo l’1-1 dello scorso 27 dicembre i nerazzurri avrebbero dovuto disputare la sedicesima giornata del campionato di Serie B contro il Frosinone, ma la sfida è stata rimandata a data da destinarsi. L’appuntamento del 30 dicembre all’Arena Garibaldi è stato cancellato a causa dell’elevato numero di positivi all’interno dello spogliatoio del Frosinone: oltre 13, una criticità che ha obbligato il club laziale ha chiedere il rinvio alla Lega B.

Di concerto con la società di via Battisti la partita è stata rimandata a data da destinarsi: verosimilmente si cercherà di recuperarla entro il mese di gennaio, per non ingolfare un calendario che da febbraio in poi tornerà ad essere fitto di appuntamenti. Per il Pisa si tratta della seconda sfida rimandata a causa del Coronavirus in questo campionato: era già saltato il settimo turno con l’Ascoli. La sfida è stata recuperata l’8 dicembre scorso.