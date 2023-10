Riparte la stagione corse dell'Ippodromo di San Rossore 2023/2024

Riapre l’ippodromo di San Rossore per la stagione 2023/2024. Sono 6 le corse in programma domenica 22 ottobre con inizio alle 14.25. Sono previsti:

- premio Apertura, handicap per i 3 anni e oltre sui 2.200 metri;

- premio Sir Ivor, condizionata maiden per i 2 anni sui 1.200 metri;

- premio Tenerani, handicap per i 3 anni e oltre sui 1.500 metri.

Anche diversi eventi collaterali:

- ore 11.30 presentazione nella Club House dei due volumi del libro Leggendari, storia del Purosangue Inglese di Marco Monatanari (ingresso dal parcheggio proprietari);

- ore 12.15 nel parterre dell'ippodromo scopertura di altre 7 pietre miliari dell'ippica pisana;

- Il Frisone, le ballerine e.... Paola e Chiara! (Il cavallo Jilly è stato protagonista di un videoclip con le due cantanti e sarà replicato in loco);

- Ippolandia: laboratorio creativo;

- Il battesimo della sella con i Pony di Planet Horse;

- visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle 16.15.

Il programma nel dettaglio sul sito dell'Ippodromo.