Il karate pisano 'd'oro' vola ad alti livelli: i prossimi appuntamenti

E’ un momento d’oro in tutti i sensi per il karate pisano, che negli ultimi mesi ha fatto il pieno di medaglie sia a livello regionale che nazionale. Gli agonisti An Kei Karate, sotto direzione tecnica d’esperienza del Maestro Andrea Di Gesù (ex agonista con 3 ori mondiali ed un argento europeo) si sono aggiudicati primo il titolo di club più medagliato nella competizione 'Ragazzi', tenutasi a Tavarnelle Val di Pesa il 18 dicembre scorso. Successivamente hanno confermato l’alto livello tecnico al Grand Prix Nazionale D’Emilia Romagna, svoltosi a Cervia lo scorso 4-5 febbraio, conquistando con 9 atleti un oro 3 argenti, più 8 bronzi, nelle due specialità del kata e kumite.

Onorificenze sono pervenute dal Comune di Pisa, che lo scorso settembre ha patrocinato uno Stage Nazionale al Palazzetto dello Sport, proprio in onore dei risultati nazionali ottenuti da An Kei Karate nella scorsa stagione agonistica, e dalla Scuola Media Fucini, presso la quale vengono organizzati corsi di Karate per Ragazzi e per Senior che si approcciano alla disciplina.

Il prossimo obiettivo sarà il Campionato Interregionale Toscana-Emilia Romagna, che si svolgerà a Castelfranco di Sotto, dove gli atleti pisani cercheranno di replicare il risultato di società più medagliata, ottenuto lo scorso anno; dopo ancora ci sarà il Campionato Italiano ad aprile. Per il Maestro Di Gesù non è fatto di sole competizioni, ma "ancor prima delle medaglie, l’obiettivo di An Kei Karate è quello di impartire disciplina, amicizia, senso del rispetto, benessere fisico, autostima e sicurezza personale. An Kei Karate organizza corsi di karate tradizionale e sportivo a partire dai 6 anni presso la palestra Mithos di Pisa, fino ad arrivare all’apprezzatissimo corso Principianti Senior presso la Scuola Media Fucini, in cui i 'diversamente giovani' riscoprono il gusto di allenarsi insieme e perché no, di togliersi qualche soddisfazione che si erano fatta sfuggire a vent’anni!".