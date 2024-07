Risultato strepitoso per il 'Wolf grappling on the beach 3'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è svolto sabato 13 presso il Bagno Venere di Tirrenia il “WOLF GRAPPLING ON THE BEACH 3” torneo di grappling organizzato dal Maestro Alessandro Filippi “Alex Fight Gym”In collaborazione con il Comitato Libertas di Pisa. La mattina si è svolta la Lotta Interstyle senza kimono all open mat dedicata ai bambini e ragazzi, ricordiamo che l’Accademia di Filippi “ Wolf Grappling BJJ” è terza in Italia nella categoria bambini; mentre dalle 18 sul tappeto si sono avvicendati oltre venti atleti di altissimo livello provenienti da prestigiosi club sparsi in tutta Italia: Accademia 365, Officine Jiu Jitsu, Marcelo Garcia, The Factory, Lotus Milano, Grazie Barra. Parigi, Team Balestri, Stance, Tribe Jiu Jitsu Firenze nord, Clan Lonzi, Roger Grace Roma, Luta Livre Italia, ESG, Elite, Fiamma e Chaos Team. Alessio Sacchetti del club Luta Livre Italia si è aggiudicato il premio, al secondo posto Matteo Parolin del club Stance e Claudio Conti del club Roger Grace Roma al terzo posto. Così Alessandro Filippi: "Ringrazio tutti, l’evento è stato meraviglioso, in Italia non si è mai visto un confronto di atleti così forti un un unica categoria, atleti di vario peso hanno dimostrato a tutti che il grappling, la lotta submission ti permette di lottare e di dimostrare il tuo valore tecnico indipendentemente dal peso". Ricordiamo che il grappling, nel combattimento corpo a corpo, è una tecnica usata negli sport che consistono nell'afferrare o costringere l'avversario per arrivare alla submission. Il grappling viene utilizzato a distanza ravvicinata per ottenere un vantaggio fisico su un avversario, sia imponendo una posizione sia causando lesioni. Ringraziamo il Comitato Libertas Pisa, il presidente nazionale Libertas Stefano Tacconi, il Bagno Venere per la gentilezza cortesia di averci ospitato, Ruben Stabile per la serietà professionalità nell’arbitraggio, Radio Incontro per il service, la Gelateria Sighieri di San Frediano, il presentatore Matteo Masini e tutti gli affezionati e follower.