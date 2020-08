Il nuovo Filettole pronto per disputare il campionato di Seconda Categoria

Il Filettole del presidente Riccardo Giovannetti è pronto a ripartire dopo il lockdown per programmare la stagione 2020-21. La settimana scorsa i gialloneri si sono ritrovati per una apericena al Circolo Arci di Filettole a cui ha partecipato il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori.

Squadra rinnovata e nuovo tecnico in panchina. A guidare il Filettole sarà Stefano D'Aurelio con l'ausilio di Lorenzo Rossi in arrivo dalla Popolare Cep. Un pò di rinnovamento anche nella dirigenza con il nuovo Ds Giacomo Maffei. Colui che si dedicherà ai portieri invece sarà Antonio Brunello.

TRA CONFERME E MOLTE NOVITA’. Tra i pali arrivano Alberto Rugani dal Tau e Marco Bacci dalla squadra Juniores del Ponte alle Origini. In difesa ecco Leonardo Lossi reduce dalle due grandi stagioni con la maglia della Popolare Cep, Gabriele Pellegrini dall'Acqua Calda, Giacomo Ghelarducci dagli Juniores del Migliarino. Conferme per Michele Simonelli e Alessandro Valenza. A centrocampo arriva dal San Prospero Mauro Mulè, dal Migliarino Stefano Coli e dalla Freccia Azzurra Cristian Castelli. Conferme per Mirko Lucania, Pierluigi Raffaelli e Francesco Mione. In attacco arrivano dagli Amatori del Vecchiano le novità con l'arrivo di Pierpaolo Pucci e Ivan Battelli, dal Lucca Sette ecco Nicola Gaddini. Dalla Popolare Cep invece arriva Francesco Bargi. Confermato l'esterno d'attacco Andrea Lucchesi. La squadra inizierà la preparazione pre campionato il 24 agosto prossimo al campo 'Desiderio Ridondelli' di Filettole.

"Siamo pronti a ripartire e riscattare la scorsa stagione. Il gruppo è molto serio e coeso - afferma lo storico presidente Riccardo Giovannetti - la squadra la vedo carica, siamo in attesa di altri due tre giocatori. Speriamo iessere inseriti nel girone di Lucca. Le norme sulla ripartenza non sono ancora chiare, attendiamo il 'come' ripartire e nuovi dettami da parte della Figc. Il 20 settembre è stata fissata la prima gara di Coppa. Saremo costretti a giocare a porte chiuse se le regole rimangono quelle attuali e questo per noi sarebbe molto penalizzante".

LA ROSA FILETTOLE 2020-2021

PORTIERI: Alberto Rugani, Marco Bacci.

DIFENSORE: Leonardo Lossi, Daniele Ammannati, Daniele Macchia, Federico Guerrini, Michele Simonelli, Gabriele Pellegrini, Giacomo Ghelarducci, Francesco D'Agostino, Alessandro Valenza.

CENTROCAMPISTI: Mauro Mulè, Pierluigi Raffaelli, Francesco Mione, Stefano Coli, Idris Sabiri, Cristian Castelli, Andrea Fruzzetti.

ATTACCANTI: Francesco Bargi, Andrea Lucchesi, Ivan Battelli, Nicola Gaddini, Pierpaolo Pucci.