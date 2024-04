Il Rugby Pontedera vola a Parigi per un torneo internazionale

Appuntamento di prestigio per il Rugby Pontedera che, in questo fine settimana, sarà impegnato con la squadra under 14 in un torneo internazionale che si svolgerà nell'area parigina.

I ragazzi partiranno oggi per la Francia e faranno ritorno a casa lunedì, con l'ospitalità garantita dalle famiglie della squadra locale, organizzatrice della competizione. "Un momento di crescita sportivo, di vita, culturale - hanno spiegato Matteo Casalini, dirigente della categoria under 14 e il direttore sportivo del minirugby Mattia Reino, ricevuti ieri in Comune assieme al giovane atleta Giacomo Casalini - una prima parte dell'evento prevede infatti la conoscenza reciproca con gli altri giovani e un allenamento congiunto, solo successivamente si svolgerà il torneo. E la giornata di domenica sarà dedicata alla visita della capitale francese".

A Parigi finiranno anche i gagliardetti di Pontedera, consegnati dall'assessore Mattia Belli, che ha sottolineato le valenze educative e il senso del rispetto che caratterizza il rugby. Sport che, sul territorio, sta raccogliendo attorno a sè tanta attenzione e passione, con una realtà, nata nel 2007, attorno alla quale gravitano circa 300 persone.

E nel periodo compreso tra primavera e inizio estate il Pontedera Bellaria Rugby sarà impegnato con tornei in tutta Italia, coinvolgendo tutte le categorie, dalle under 6 fino agli adulti.