Scherma, Coppa del mondo paralimpica: medaglia di bronzo per Matteo Betti

Terzo posto per Matteo Betti nella prova di fioretto maschile cat.A ad Eger (Ungheria) nella prima prova di Coppa del Mondo stagionale e che da punti per la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Per il senese Betti, atleta delle Fiamme Azzurre che si allena tra Club Scherma Pisa Di Ciolo e Pisascherma, un grande risultato che lo ha visto battere tutti i suoi avversari prima del derby in semifinale che lo ha visto sconfitto da Emanuele Lambertini, poi argento, per 15-13.

Il senese ha battuto 15-2 il brasiliano Alex Sandro Souza, 15-10 l’ucraino Oleksii Zakusylov e 15-8 il turco Hakan Akkaya, prima della sconfitta in semifinale contro il connazionale Lambertini. Il portacolori delle Fiamme Azzurre è partito fortissimo, portandosi avanti fino al 7-1, ma Lambertini non si è dato per vinto e ha iniziato una incredibile rimonta fino al 15-13 con cui si è aggiudicato il passaggio in finale.