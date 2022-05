Scherma: Matteo Iacomoni del Pisascherma è campione d'Italia nel Fioretto

Ancora un successo per la Toscana e Pisa ai Campionati Italiani di Scherma di Catania. A conquistare il titolo è Matteo Iacomoni del Pisascherma nel fioretto maschile Under 17. Una prova di grande carattere per il ragazzo allenato da Marco Ramacci che si è presentato all’evento da numero 1 del ranking e grande favorito. Queste le sue parole al termine della gara: "Molto bella la mia vittoria. Molto difficile è confermarsi dopo la vittoria della scorsa stagione".

Iacomoni, che ad aprile ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Dubai, in semifinale ha sconfitto 15-5 Jacopo Poggio del Club Scherma Torino e, in finale, ha vinto 15-11 su Andrea Zanardo dell'Antoniana Scherma Padova. Terzo posto anche per Francesco Spampinato della Scherma Modica, superato 15-13 in semifinale da Zanardo. Al vincitore della gara è andato anche il premio dedicato alla memoria del maestro Viktor Putyatin, olimpionico che ha legato la sua storia al Cus Catania.

Finale

Iacomoni (Pisascherma) b. Zanardo (Antoniana Scherma Padova) 15-11

Semifinali

Zanardo (Antoniana Scherma Padova) b. Spampinato (Scherma Modica) 15-13

Iacomoni (Pisascherma) b. Poggio (Club Scherma Torino) 15-5

Quarti

Zanardo (Antoniana Scherma Padova) b. De Cristofaro (Schermabrescia) 15-13

Spampinato (Scherma Modica) b. Scalora (Scherma Modica) 15-8

Iacomoni (Pisascherma) b. Rossitto (Club Scherma Siracusa) - ritirato

Poggio (Club Scherma Torino) b. Greco Montagna (Frascati Scherma) 15-3

Classifica (66): 1. Matteo Iacomoni (Pisascherma), 2. Andrea Zanardo (Antoniana Scherma Padova), 3. Francesco Spampinato (Scherma Modica), 3. Jacopo Poggio (Club Scherma Torino), 5. Mattia De Cristofaro (Schermabrescia), 6. Pedro Paolo Greco Montagna (Frascati Scherma), 7. Salvo Rossitto (Club Scherma Siracusa), 8. Fernando Scalora (Scherma Modica)