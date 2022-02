Scherma Pisa: quattro nuovi campioni regionali u14 per il Pisascherma: nel fioretto vincono Lorenzo Calabrò e Bernardo Paganelli, nella spada Vittoria Baroncini e Sergio Barsotti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Gran bel bottino quello del Pisascherma ai recenti Campionati Regionali GPG: Quattro Ori, cinque Bronzi, due Top 8 e tantissimi buonissimi piazzamenti. Nella Giornata di sabato a salire sul gradino più alto del podio nella spada sono stati gli Allievi Vittoria Baroncini e Sergio Barsotti che dopo una gara a dir poco perfetta conquistano il titolo di Campioni Regionali dando il via ad un fine settimana ricco di soddisfazione per il club pisano. La domenica ha visto trionfare nel fioretto Lorenzo Calabrò negli Allievi e Bernardo Paganelli nei Maschietti. Il primo dimostra con questo risultato di essere uno dei migliori di categoria ed il secondo fa ben sperare per il futuro. Entrambi come i compagni Baroncini e Barsotti nella spada hanno vinto il titolo di Campioni Regionali con una prestazione da incorniciare. Ad arricchire il medagliere del Pisascherma nel Fioretto sono anche i cinque bellissimi Bronzi conquistati da Lorenzo Baroncini, Maria Campus e Mattia Cocchia nelle categorie dei piccolissimi e da Vittoria Baroncini e Ruben Garofalo negli Allievi. Un “esplosione” di rosso Pisascherma sui podi del Centro Fiere di Carrara! Ma le soddisfazioni per il club di Largo Catallo non finiscono qui e una bella menzione meritano anche Sara Minghi e Guido Bini che conquistano una bella finale ad otto nel fioretto Allievi, classificandosi rispettivamente settima e ottavo. A sfiorare la finale sono poi stati Giorgia Giannini (10° nel fioretto allieve), Lorenzo Calabrò (9° nella spada Allievi), Chiara Rossi 10° (fioretto Giovanissime), Ernest Koleci (fioretto Maschietti), Sergio Barsotti (11° fioretto Allievi), Giulia Orrù (fioretto Allieve), Rebecca Iacomoni 14° e 16° (nella spada e nel fioretto Allieve) e Flavia Pieri (16° nel fioretto Giovanissime). Nei sedicesimi Elena Pieri (17° nelle giovanissime) e Cecilia Bonadio (21° nelle Allieve). Molti di loro si sono dovuti confrontare con compagni di sala, precludendo di fatto al Pisascherma di ottenere un maggior numero di finali e podi, ma questo dimostra anche il valore stesso del Club che ogni anno riesce a schierare un alto numero di atleti sempre più competitivi. Ecco le parole del Presidente Giovanni Calabrò al termine del Campionato Regionale: “ Sono molto contento e soddisfatto dei risultati ottenuti da tutti i ragazzi. Questo mi rende ottimista per il futuro, avere un gruppo U14 competitivo e compatto vuol dire avere una base solida su cui i Maestri possono lavorare negli anni avvenire per costruire con tutti loro qualcosa di veramente importante”.