Pisascherma : il pisano Matteo Iacomoni vince in coppa del mondo u17 a Cabries

Matteo Iacomoni vince a Cabries nel Circuito Eurepeo Cadetti U17. Dopo una splendida gara affrontata con determinazione e consapevolezza , Iacomoni vince una delle competizioni più ambite del Circuito di Coppa Cadetti. Classe 2005 e attuale Campione Italiano in carica il pisano ha disputato una gara pressoché perfetta, superando gli avversari in modo veramente autorevole. Tutte vittorie al girone e n. 7 del tabellone di eliminazione diretta nei sei assalti che lo hanno portato dritto in finale il fiorettista non ha mai incassato più di nove stoccate…veramente notevole. In finale contro il francese Adrien Helmy-Cocoynacq lo Iacomoni si impone poi per 15-12. Dopo il risultato in Coppa del Mondo U20 della scorsa settimana a Lezno dove il fiorettista pisano aveva ottenuto un buon piazzamento nei top 16 risultando il terzo miglior italiano in gara, in questo weekend Matteo si consacra uno dei miglior atleti di categoria. Complimenti davvero a Matteo e a tutta la società. Sempre a Cabries nel fioretto femminile era presente anche Ginevra Manfredini che non riesce ad andare oltre l’ottantesima posizione. Performance che non rispecchia le sue potenzialità ma che siamo certi possa migliorare con la costanza giusta.