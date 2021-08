Verso Pisa - Spal: la Curva Nord chiama a raccolta il tifo pisano

Sciarpe, bandiere, tanta passione e la voce per far sentire ai calciatori e ai componenti dello staff tutto l'amore e la voglia di ripartire. E' l'appello che i gruppi organizzati della Curva Nord hanno lanciato al tifo pisano a un giorno dall'avvio del campionato di Serie B. Domenica 22 agosto alle 20.30 lo Sporting Club scenderà in campo all'Arena Garibaldi per affrontare la Spal. Prima, attorno alle 18.20, gli ultras hanno chiamato a raccolta la tifoseria davanti all'AC Hotel, sede del ritiro pre-gara della squadra, per salutare la partenza dei giocatori e accompagnarli con ogni mezzo verso lo stadio.

Gli ultras poi non entreranno sui gradoni dell'Arena Garibaldi, aperta al 50% della capienza in ottemperanza alle disposizioni del governo. "Dopo aver valutato attentamente sia la situazione generale che le più recenti norme e regolamenti per l'accesso agli stadi, comunichiamo che cercheremo di seguire il Pisa esclusivamente nelle gare esterne, rinunciando, per il momento, ad entrare in casa" sono le parole dei gruppi organizzati del tifo nerazzurro. "Troppo basso il numero di biglietti concesso per un settore popolare come la Curva Nord: non intendiamo partecipare alla corsa al biglietto né a formule particolari di distribuzione dei tagliandi. Quando ci saranno le condizioni, speriamo il prima possibile, torneremo ad essere presenti".