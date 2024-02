Serie C, LIVE il Pontedera riceve l'Arezzo per il derby toscano odierno, 54' 0 a 1

Prima del match premiato il team manager Luca Serraglini per le 100 partite in granata nel ruolo.

Partono bene gli ospiti che ottengono subito un calcio d'angolo con un tiro da fuori di Settembrini deviato. Corner guadagnati in serie dagli amaranto che hanno iniziato fortissimo. Prova a lanciare la palla in avanti il Pontedera per alleggerire la pressione. Dopo un inizio ad altissimo ritmo ha abbassato l'intensità l'Arezzo. Gran parata di Ciocci che nega il gol a Masetti che aveva trovato un gran colpo di testa nell'ennesimo calcio d'angolo ottenuto dagli ospiti in questi primi minuti. Prova a reagire il Pontedera ottenendo un calcio d'angolo. Dopo l'occasione per i granata sul corner il match si fa più equilibrato ma giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Dopo una prima metà di frazione giocata a ritmi alti, si sta normalizzando la velocità. Occasione per l'Arezzo, Settembrini fa la sponda di testa per Pattarello che la manda fuori a lato di poco. Risponde subito il Pontedera con Delpupo che da fuori area costringe Trombini a stendersi. Chiude il primo tempo in attacco l'Arezzo, gli amaranto controllano il match sul piano del gioco ma a livello di occasioni sono stati più pericolosi i padroni di casa.

Le squadre rientrano in campo senza aver effettuato cambi. Subito pericoloso il Pontedera con Ianesi che di prima col destro cerca il primo palo, Trombini devia in angolo. L'Arezzo al 53' si porta in vantaggio con Montini, all'ennesimo calcio d'angolo il terzino amaranto colpisce di testa un pallone vagante mandandolo sul palo lontano dove Ciocci non può arrivare.

Pontedera - Arezzo 0 a 0

Pontedera (3-4-2-1): Ciocci; Angori, Espeche, Calvani; Benedetti, Provenzano, Perretta, Pretato; Ianesi, Delpupo; Ganz. A disp.: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Martinelli, Ambrosini, Marrone, Peli, Cerretti, Selleri, Salvadori. All.: Canzi.

Arezzo (4-2-3-1): Trombini; Donati, Polvani, Masetti, Montini; Bianchi, Damiani; Settembrini, Pattarello, Catanese; Gucci. A disp.: Borra, Ermini, Risaliti, Guccione, Ekuban, Gaddini, Chiosa, Eku, Lazzarini, Castiglia, Foglia, Coccia, Sebastiani.

Arbitro: Ramondino di Palermo, assistenti Rignanese di Rimini e Lo Calio di Seregno. 4° ufficiale: Rinaldi di Novi Ligure.