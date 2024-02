Pontedera (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Lombardi, Angori; Delpupo Ianesi; Ganz. A disp.: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Benedetti, Peli, Delpupo, Cerretti, Selleri, Provenzano. All.: Canzi.

Recanatese (4-4-2): Meli; Raimo, Shiba, Veltri, Longobardi; Egharevba, Fiorini, Morrone, Carpani; Lipari, Melchiorri. A disp.: Mascolo, Elbazar, Allievi, Prisco, Pelamatti,Guidobaldi, Raparo, Mazia, Rizzo, Ferretti, Peretti, Ahmetaj. All.: Pagliari.

Squadra in casa

Squadra in casa Recanatese

Serie C

Serie C Girone B

Mister Canzi sceglie Ganz, Ianesi e Delpupo come tridente titolare

Serie C, LIVE Recanatese-Pontedera, i granata alla ricerca dei tre punti per rimanere in scia alle big del girone, 0' 0 a 0