Serie D, il Mobilieri Ponsacco cade contro la Sangiovannese, non basta Panattoni nel finale

La Sangiovannese vince 2 a 1 sul campo del Mobilieri Ponsacco e raggiunge il Sansepolcro a 18 punti mantenendo il passo del Montevarchi che batte il Tau, il Ponsacco invece vede allontanarsi ancora la zona playout con il Real Forte Querceta che vince nell'altro scontro salvezza sul Cenaia. Nel primo tempo gli ospiti controllano il gioco ma l'unico ad impegnare sul serio Fontanelli è Baldesi. Nella ripresa però i ragazzi di Rigucci scendono in campo con tutt'altro piglio e sbloccano subito il risultato al 3' con Bartolozzi che insacca con un tap-in dopo una gran parata dell'estremo difensore di casa. Dieci minuti più tardi raddoppia Antezza di testa e la Sangiovannese con il passare dei minuti contiene bene il Ponsacco che riesce solo nel finale ad accorciare con Panattoni che trova la zampata vincente in un'ammucchiata in area. Il Ponsacco rimane ultimo in classifica, la zona playout sulla carta non è lontana ma per salvarsi servirà un cambio di passo nei prossimi 15 match.

Mobilieri Ponsacco – Sangiovannese 1 a 2 (0 a 0)

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Bologna, Brondi, De Vito, Borselli, Grea, Italiano, Innocenti, Milani, Nieri, Panattoni. A disp.: Falsettini, Bardini, Fisher, Fasciana, Milli, Mogavero, Pellegrini, Regoli, Sivieri. All.: Bozzi.

Sangiovannese: Timperanza, Farini, Gianassi, Nannini, Antezza, Masetti, Baldesi, Romanelli, Canessa, Bartolozzi, Pertica. A disp.: Barberini, Dei, Shenaj, Disegni, Massai, Cicarevic, Caprio, Rotondo, Senesi. All.: Rigucci.

Arbitro: Morello di Tivoli

Reti: 3’st Bartolozzi (S), 12’st Antezza (S), 45’st Panattoni (MP).