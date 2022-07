Si è chiuso il 4° torneo a 11 Aics Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 06 Luglio si è conclusa la stagione del calcio a 11 AICS con la finale del 4° torneo AICS giocata ad Asciano tra le squadre dell’ Asd Arenametato e ‘Cesion’ Circolo la Scepre, torneo iniziato il 25 Maggio e giocato sui campi di Metato e Asciano. Il torneo è stata l’ultima fase di una stagione lunga e condizionata dal Covid che ha visto l’Aamatori Madonna dell'Acqua vincere il girone che vedeva la partecipazione delle squadre di Pisa, con il Asd Garzella Elettroinstallazione al secondo posto e la squadra Cesion Circolo La Scepre al 5 posto centrando la qualificazione ai Play Off. Sopra la foto della terna abitrale composta a partire da sinistra da Salvador Reale, Filippo Scalsini, Alessandro Taccini Sopra la squadra seconda classificata Cesion Circolo la Scepre Sopra la squadra dell’Arenametato. Sono poi stati premiati come miglior marcatore del torneo Azzolina Lorenzo , come miglior portiere della finale Vivaldi Leandro, miglior giocatore della finale Cosimi Leonardo.