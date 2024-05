Una pagina importante di storia della canottieri Arno, della città di Pisa e della Federazione Italiana Canottaggio è stata scritta oggi, 21 maggio 2024: sulle acque svizzere del lago Rotsee, l'atleta della Canottieri Arno Silvia Terrazzi, con le compagne Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone, hanno dominano la finale della 'Final Qualification Olympics Regatta', finendo davanti a Danimarca e Cina. L’impresa delle azzurre vale nientemeno che il pass olimpico per Parigi 2024 che, per la prima volta nella storia, vedrà ai blocchi di partenza l’otto femminile tricolore.

La Società Canottieri Arno ringrazia la sua campionessa, i tecnici societari Iannucci e Nencini, i tecnici federali e tutti coloro che l’hanno supportata per arrivare a questo traguardo. Il presidente della società pisana Davide Ghelardi: "Esprimo grandissima soddisfazione per l'importantissimo traguardo raggiunto dalla nostra atleta Silvia Terrazzi, che, insieme ad altre 7 giovani, ha qualificato l'8+ femminile italiano alle prossime olimpiadi. Il risultato di Silvia, un'atleta che sa esprimersi ai massimi livelli, riporta la Canottieri Arno e il canottaggio pisano nell'Olimpo dello sport e premia l'impegno, la passione, la dedizione e lo spirito di sacrificio, incarnando i valori della Società e dello sport. Un esempio per tutti i giovani. A nome di tutta la società mi congratulo con l'atleta e i suoi tecnici societari, Nicola Iannucci e Maurizio Nencini, per il risultato. Ora testa, cuore e remi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Forza Silvia!".