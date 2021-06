Una casa (base) sempre più grande per il softball e il baseball a La Cella

Alla Polisportiva La Cella di Pisa da gennaio scorso si è formata una squadra di baseball e softball con bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, il sogno di riportare il baseball ed il softball a Pisa sta avverandosi. Grazie all’impegno di Franco Grappolini (ex giocatore, ex allenatore delle giovanili di serie A e serie B del Siena e del Livorno e ex tecnico per le selezioni regionali) e Virgilo Perra (coach e ex manager delle giovanili serie B del Livorno), e al passaparola dei genitori e dei bambini entusiasti di questo magnifico sport, la squadra sta diventando sempre più numerosa e ricca di soddisfazioni.

In questo periodo i bambini e le bambine più grandi, dai 10 ai 12 anni, stanno partecipando con la squadra del Livorno 1948 Baseball asd al Campionato toscano FIBS under 12, affrontando squadre come il BSC Grosseto 52, il Padule, il Etruscan Fighters di Castiglion della Pescaia, l’Arezzo, la Fiorentina, l’Antella, un campionato a scopo didattico e ludico, vista la breve preparazione dei ragazzi, ma il cui obiettivo è quello di accrescere l’esperienza in campo e migliorare ad ogni partita.

"Il campionato di quest'anno, come purtroppo lo scorso anno, è in forma ridotta a causa Covid con meno partite da giocare rispetto agli anni passati - racconta Virgilio Perra - a differenza però dello scorso anno la categoria under 12 è divisa in due settori, nel senso che le varie società, in base al livello di apprendimento o capacità tecnica dei propri atleti ha potuto decidere se iscrivere la propria squadra al campionato agonistico con classifica finale o al campionato riservato agli esordienti dove appunto non ci sarà una classifica finale e dove i ragazzi/e giocheranno solamente a scopo didattico e ludico".

Della squadra fanno parte anche bambini dai 6 ai 9 anni che, non potendo partecipare alle partite di campionato, hanno potuto giocare con altri piccoli delle province limitrofe. Sabato 12 giugno presso il campo da baseball della polisportiva La Cella si è tenuto un incontro amichevole di minibaseball tra La Cella Baseball, Lancers Lastra a Signa, Drk Capannori, Antella Baseball e Chianti Baseball. Un pomeriggio di gioco e divertimento in cui i bambini hanno condiviso i valori dell’amicizia, del fair play e della collaborazione. Per i bambini e le bambine dai 6 ai 15 anni che volessero provare gratuitamente questo sport, gli allenamenti si tengono a Pisa alla Polisportiva La Cella in via Fiorentina 167, il mercoledì ed il venerdì pomeriggio alle 17, informazioni al 333 931 8224 e tramite mail a francograppolini@gmail.com.