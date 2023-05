'Sport aperto' al Cus Pisa: conferenza formativa per gli adulti, giornata di pratica per i bambini

Si terrà sabato 20 maggio presso il Centro Universitario Sportivo di via Chiarugi 'Sport Aperto', lo sport come mezzo di integrazione, inclusione e cultura, un evento gratuito aperto a tutti promosso dal progetto triennale 'ISI - inclusione, sport, istruzione - Facile Così', finanziato da Impresa Sociale 'Con I Bambini', insieme ad Aipdp (Associazione Italiana Persone Down Pisa), capofila dell'evento ospitato e voluto dal Cus Pisa, che vuol promuovere lo sport inclusivo al suo interno, con la collaborazione di numerosi partner tra cui Comune di Pisa, la Cooperativa sociale Alzaia e Il Simbolo, Ass.ne Nave di Carta, AIPD Nazionale e Università di Pisa.

Tre anni di attività sportive inclusive per bambini e bambine grazie al partenariato con il Centro universitario sportivo di Pisa in cui staff insieme a quello di Aipd Pisa ha organizzato i corsi polidisciplinari affinché permettessero la partecipazione di bambini e bambine con disabilità intellettiva e relazionale. L’idea dell’evento nasce proprio come festa conclusiva di questi tre anni sportivi, e come occasione per parlare e informare la comunità riguardo il tema dell’ Inclusione in cui si potrà apprendere e provare cosa significa uno sport che sia realmente per tutti, attraverso la testimonianza e l’insegnamento di chi lavora nello (e per lo) sport inclusivo.

L’evento inizierà alle 144.:30 e dividerà in due parti, una formativa per gli adulti presso lo spazio del PalaCus e una pratica in cui bambini/e e ragazzi/e potranno trovare molte aree dedicate in cui giocare a vari tipi di sport. Tra gli interventi da segnalare, quello del Presidente regionale del CIP-Comitato paralimpico, Massimo Porciani. Al centro degli interventi, dei molti relatori sempre il tema dell’inclusione e del diritto di tutti a praticare lo sport: le voci arriveranno dai diversi enti e associazioni che nel territorio toscano e non solo si occupano dello sport per persone con disabilità.

Il programma degli interventi alla conferenza

Si terranno dalle ore 14.30 alle ore 16.50, modera gli interventi la dott.ssa Alessandra Testi, psicologa psicoterapeuta.

Saluti Presidente AIPD Pisa Michael Schinella, Renato Curci responsabile CuS Junior, Alessandro Di Ciolo Garante delle Persone con disabilità di Pisa

“Lo sport è differente: mettiamo in campo la passione” - Manola Bacchis, Pedagogista, docente a contratto per Università di Pisa e Cagliari

“CIP: lo sport come integrazione, inclusione e cultura” - Massimo Porciani, Presidente Regione Toscana CIP

“Unified Sports: Giocare insieme è la strategia vincente” - Vittoriana Gariboldi ViceDirettore Regione Toscana Special Olympics

“Il modello Insuperabili: scuole calcio per giocatori e giocatrici con disabilità” - Simona Parrini, referente Insuperabili Firenze e coach sportiva

“Esperienze di sport inclusivo. Strategie condivise tra educatore Paim e istruttori CUS” - Catia Bacci, responsabile PAIM progetto Superabile

“Baskin, uno sport per tutti” - Antonio Rossi, Presidente Associazione Angeli con un’Ala

“Boccia paralimpica: l’inclusione fa un passo avanti” - Prof. Gianluigi Ferrari, Coord. Etico dei Caregivers Pisa

“Bullismo discriminatorio” - dott.ssa Simona Cotroneo, responsabile Progetto Fair Play di Gruppo PAIM e sds

“L’utilità dello sport nella disabilità grave” - Stefania Bargagna, Presidente ASD EppurSiMuove, Resp.Unità semplice di Riabilitazione (di alta specialità) per le Gravi Disabilità dell’Età Evolutiva (Udgee) IRCCS Fondazione Stella Maris

?l programma per bambini/e e ragazzi/e

Dalle ore 15, un pomeriggio per mettersi alla prova con calcio unificato, sitting volley, mini volley, tiro con l’arco, frisbee, showdown, atletica, tennis in carrozzina, judo, tag-rugby. Tutti i partecipanti avranno la possibilità durante tutto l’orario di spostarsi da una zona all’altra all’interno del Cus Pisa e cimentarsi in molti sport che favoriscono la partecipazione di persone con disabilità fisica e intellettiva. Le attività sportive saranno svolte a cura di: Aipd Pisa, Cus Pisa, Ospedalieri Volley Pisa, Dream Volley, UIC, FIT Wheel Chair Tennis, Antonio Agostinelli istruttore Arti Marziali, Fisdir, Frecce Libere di Cascina.

Nel pomeriggio sarà organizzato a cura di Aipd Pisa un mini-torneo di calcio a 5 unificato grazie alla partecipazione di una rappresentanza di alcune società sportive calcistiche ( Asd Freccia Azzurra, Asd Scintilla 1945, Polisportiva Monteserra, Asd San Giuliano Sport) e degli Erasmus Pisa e sezione Calcio Cus Pisa.