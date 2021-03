Tre equipaggi della Squadra Corse Città di Pisa al Rally del Ciocco

Continua incessante l’attività della Squadra Corse Città di Pisa, che il prossimo week-end sarà presente con addirittura tre equipaggi al Rally del Ciocco nella gara valevole per il CRZ (Campionato Rally Zona), primo dei sei appuntamenti in calendario. Una manifestazione importante quella del Ciocco, che gli equipaggi del sodalizio pisano affronteranno con impegno e con l’intenzione di far bella figura.

Il primo equipaggio a partire appartenente alla Squadra Corse Città di Pisa sarà il giovane Matteo Fichi con la sua rinnovata Peugeot 106 Rally, affiancato per l’occasione da Sara Vestrucci. Al duo è stato assegnato il numero 251. Fichi sarà seguito dal pilota locale Gianluca Marchi, da sempre portacolori della scuderia pisana, che al Ciocco avrà il numero 259 e che avrà a dettare le note il rientrante Michele Salotti. Per Marchi l’obiettivo è bissare la vittoria della scorsa edizione.

Numero 273 invece per un deciso Luca Del Testa, affiancato per l’occasione da Martina Fresolone, che avrà a disposizione una Fiat Seicento Sporting; per Del Testa una gara per mettere a frutto l’esperienza fatta con la vettura che ha utilizzato con successo la scorsa edizione.

Un trio ben determinato quello della Squadra Corse Città di Pisa con l’ambizione di ben figurare anche nella particolare classifica delle scuderie, certamente si impegneranno per dare il massimo e sfruttare il potenziale delle vetture e la conoscenza del percorso. Venerdì 12 è prevista la prima prova speciale mentre sabato 13 la gara entrerà nel vivo con la disputa delle rimanenti sei prove speciali. In tutto saranno sette i tratti cronometrati in programma per circa 63 Km. su un percorso globale di oltre 200 Km.