Automobilismo, trasferta positiva della Squadra corse Città di Pisa al 'Rally del Ciocco'

Fine settimana impegnativo per la Squadra Corse Città di Pisa che al 'Rally del Ciocco' ha visto ben quattro equipaggi presenti, Innocenti-Lenzi nella gara più impegnativa di Campionato Italiano Rally e ben tre invece nella gara valevole per il CRZ che partiva in coda alla manifestazione principale: Fichi-Vestrucci, Marchi-Salotti e Del Testa-Fresolone.

Tutti hanno concluso la gara a partire da Manuel Innocenti che con Andrea Lenzi ha diviso l’usuale Renault Twingo ed è riuscito oltre che a effettuare la gara maggiore a cogliere la vittoria di classe RS 1,6 oltre che la seconda piazza del gruppo Racing Start. Un ottimo risultato per il duo che teneva particolarmente alla gara garfagnina e che ha potuto sfruttare al meglio l’affidabile Twingo con cui oramai si distingue da alcune stagioni.

Anche la gara del CRZ del 'Rally del Ciocco', più corta di quella del CIR, ha visto gli equipaggi della Squadra Corse Città di Pisa in evidenza non solo per aver tagliato tutti e tre il traguardo, ma anche per aver colto la quinta posizione tra le ventuno scuderie classificate. Gianluca Marchi e Michele Salotti con l’usuale MG ZR 105 hanno colto la seconda piazza di classe guadagnando punti utili per il CRZ che già li ha visti protagonisti nella scorsa stagione. Seconda piazza di classe anche per Luca Del Testa e Martina Fresolone con la Fiat Seicento Sporting che hanno effettuato una gara in crescendo ben adattandosi con la nuova vettura a disposizione. Inizio in sordina per poi effettuare un deciso recupero per il giovane Matteo Fichi che con Sara Vestrucci, a bordo della sua Peugeot 106 Rallye, ha sfiorato la zona podio cogliendo la quarta posizione di classe.

Quindi una trasferta positiva per la Squadra Corse Città di Pisa che è riuscita anche a distinguersi con la quarta piazza assoluta del co-pilota Valerio Favali a fianco di Della Maggiora su Skoda Fabia R5. Prossimo appuntamento per i conduttori del sodalizio il Rally della Val d’Orcia nell’ultimo week end di marzo a cui seguirà il Colline Metallifere la settimana successiva.